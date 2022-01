Rotterdammer berecht voor dode man in Kralings drugslab

Het 31-jarige slachtoffer werd gevonden in een woning aan de Louise de Colignylaan in Rotterdam-Kralingen. Ter plaatse zijn ook tientallen kilo's amfetamine aangetroffen. Zijn maat, de verdachte, is destijds met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Het slachtoffer was onwel geworden en in bed gaan liggen. Volgens justitie ging de man met zijn benen trappelen, stikte hij en spuugde zwart gal en bloed uit. Justitie: "De verdachte heeft dat gezien maar heeft geen hulp ingeschakeld." Hij wordt vervolgd voor dood door schuld, zo bleek donderdag tijdens een korte zitting.



Advocate Karin Blonk betwist dat. "Mijn cliënt was zelf de kluts kwijt doordat hij dampen had ingeademd. Hij is niet voor niets naar de IC gebracht. Hij was niet in staat om adequaat te handelen."



De advocate wilde het ambulancepersoneel horen om duidelijk te krijgen dat de Rotterdammer niet aanspreekbaar was. De rechter staat dat niet toe en zegt dat uit het dossier voldoende blijkt wat de medische toestand was van de man. Zo moest het eerste verhoor door de politie worden afgebroken omdat hij nog onder invloed van de dampen was.



De rechtszaak wordt op 23 mei inhoudelijk behandeld. De verdachte is eerder tot 42 maanden cel veroordeeld voor de handel in amfetamine. Die zaak loopt nog in cassatie bij de Hoge Raad.