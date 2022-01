Katalysator-dieven slaan steeds vaker toe maar nooit eerder kwam de dief om het leven door omstoten van de krik

De Schiedamse garagehouder Dick's Autoschade krijgt bijna wekelijks klanten aan de lijn die zeggen dat hun auto brult als een Harley. Dan weet de garagehouder al wat er mis is: de katalysator is gejat.

Een uitlaatpijp oogt niet alsof je 'goud' in handen hebt. Maar in een aantal automodellen, zoals de Toyota Prius, zit het 'goud' verwerkt in de katalysator om uitlaatgassen te filteren. Het gaat om de edelmetalen platina, palladium en rodium. Deze grondstoffen zijn niet alleen kostbaar, maar ook zeldzaam en daarom is er een run op.

"Criminelen zijn creatief en verzinnen altijd iets waarbij ze snel en risicoloos geld kunnen verdienen", zegt André Bouwman van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Het LIV registreert het aantal diefstallen van auto's en auto-onderdelen. Terwijl het aantal autodiefstallen daalt, stijgt het aantal gestolen katalysatoren. Vorig jaar zijn er in heel Nederland 3379 katalysatoren gestolen, een stijging ten opzichte van het jaar ervoor.

Kijk hier naar een reportage over auto-katalysatoren. De tekst gaat verder onder de video.

De Toyota Prius is verreweg het populairste slachtoffer, omdat in die katalysator meer kostbare edelmetalen verwerkt zitten. "Ik heb een klant van wie de katalysator al drie keer is gestolen", zegt garagehouder Roy Dickhoff. "Die is het helemaal zat en wil zijn auto inruilen." Volgens de Schiedamse garagehouder worden de dieven steeds handiger en is de buit in mum van tijd binnen. "Met een paar minuten ligt die eraf. Ze slijpen of zagen de katalysator eruit en laatst zag ik dat de pijp bijna niet beschadigd was. Dat hebben ze het vermoedelijk met een pijpsnijder gedaan", zegt hij.

Zwarte markt voor gestolen katalysatoren

De katalysator bieden de dieven aan bij een schroothandelaar, in Nederland of in het buitenland. "Ik denk dat ze het inleveren bij een inname-post voor oud ijzer en edelmetalen. wat ze vroeger deden met de koperen leidingen van de treinen, doen ze nu met de katalysator", vermoedt de garagehouder. Voor koper geldt tegenwoordig een verplichte registratie bij schroothandelaren. Opmerkelijke partijen kunnen zo getraceerd worden. Voor katalysatoren en de edelmetalen die daarin zitten, geldt dat niet.

Katalysator in de uitlaatpijp van een Toyota Prius | Foto: Rijnmond

Volgens André Bouwman van het LIV is het ook niet zo moeilijk om een geïnteresseerde op de zwarte markt in het buitenland te vinden. "Via het internet kom je ver. Je hebt de wereld onder je toetsenbord", zegt hij. Volgens de Schiedamse garagehouder hebben de dieven het zelfs voor het uitkiezen en kijken ze waar ze de beste prijs voor hun gestolen waar krijgen.

Het zijn vooral bendes die 's nachts toeslaan. "Jammer genoeg wordt het bijna nooit opgemerkt. Het zijn geen jongens die het amateuristisch even proberen. Vaak doen ze meerdere auto's in één avond", zegt Roy Dickhoff, de Schiedamse garagehouder. De 53-jarige man die dood onder een geparkeerde Toyota in Rotterdam-Noord is aangetroffen, opereerde alleen en heeft vermoedelijk zelf de krik omgestoten. Een bewoonster van de Gordelweg had van de hulpverleners opgevangen dat hij een bekende van de politie was.

Vergrendelen katalysator bijna onmogelijk

Niet alleen in Nederland zijn de diefstallen van katalysatoren een groeiend probleem, in Groot-Brittannië hebben ze er al veel langer last van. "Daar worden jaarlijks zo'n 25.000 katalysatoren gestolen", zegt Bouwman van het LIV. Door de toename van het aantal diefstallen, merkt garagehouder Roy Dickhoff dat er schaarste ontstaat aan nieuwe katalysatoren. "Ik heb nu net een bestelling binnen, maar de klant heeft daar 2,5 maand op moeten wachten", zegt hij.

Volgens hem is het beveiligen van de katalysator heel ingewikkeld en haast onmogelijk. "Ik kan hem in een beugel vastzetten maar dan snijden ze gewoon een groter stuk van de uitlaatpijp af", zegt de garagehouder. Hij verwacht dat het probleem voorlopig niet op te lossen is. "De uitlaatpijp moet in de rubbers hangen, net als het motorblok, want ze moeten kunnen bewegen."