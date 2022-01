Kleurrijke posters met een boodschap moeten Rotterdam een beetje mooier maken

Kriskras door Rotterdam kom je ze steeds vaker tegen: posters in pasteltinten met zoete teksten als 'De afstand van hart tot hart is minder dan 1,5 meter', 'Vrijheid van meningsuiting is iets liefs zeggen' en 'Goed ventileren is de lucht klaren tussen jou en mij'. De teksten zijn een initiatief van +MaakdeStadBeter, dat wordt gevormd door zo'n twintig maatschappelijke organisaties in Rotterdam. Hun doel is om tegenstellingen tussen groepen mensen tegen te gaan.

Eén van de bedenkers en maker van de posters is Izzy Mansour van Skin Rotterdam, een overkoepelende organisatie van migrantenkerken in de gemeente. De organisatie vertegenwoordigt 180 verschillende gemeenschappen met in totaal 38 verschillende talen.

Aan de campagne doen religieuze, maar ook niet-religieuze instellingen mee. "Het zijn allerlei organisaties die in Rotterdam proberen om dingen te veranderen en het goede voor elkaar te krijgen", vertelt Mansour, een doel dat ook tot uiting komt in de naam van het initiatief: +MaakdeStadBeter.

Polarisatie

Maar wat moet er dan precies beter? Volgens Mansour moet er een einde komen aan de polarisatie in de stad. "We zijn niet minder, we zijn niet meer, we zijn allemaal Rotterdammers." Hij proeft veel polarisatie op straat. "Dat merk je overal. Mensen die zich terugtrekken in angst, zich terugtrekken in allerlei vooroordelen. Terwijl ze eigenlijk elkaar zouden moeten opzoeken."

Het is volgens Mansour niet specifiek een probleem van de huidige coronatijd, hoogstens een aspect dat in deze tijd nog meer aan het oppervlak is gekomen. "Het was er al voor corona, maar in de huidige situatie is het gewoon erger geworden. Mensen voelen zich gepasseerd, vinden leven met de maatregelen moeilijk en hebben zoiets van: hoelang moet dit allemaal nog duren? Vervolgens trekken ze zich terug in hun loopgraven."

Dat gaat volgens de organisaties ten koste van het menselijk contact binnen de stad en daar willen ze graag verandering in brengen. Mansour: "We moeten elkaar terugvinden, dat is belangrijk. Het gaat erom dat we naar elkaar moeten luisteren."

Posters en kaartjes

De posters moeten daaraan bijdragen en hangen bij allerlei instanties in Rotterdam. Op 750 locaties op straat zijn inmiddels ook posters geplakt. Daar komen er nog wel wat bij, vertelt Mansour, die ook kaartjes maakte waarop dezelfde boodschappen te lezen zijn. Woensdag deelde hij in tweeënhalf uur tijd tussen Hoek van Holland en Rotterdam-Alexander zo'n 150 van die kaartjes uit in de metro, zaterdag gaat hij de markt op.

"Overal en nergens worden de kaartjes gebruikt om in contact te komen met mensen. Ik heb met mensen gepraat van wie ik van mijn leven niet had gedacht dat ik me ze in gesprek zou komen", lacht hij. De bedoeling is dat je door de kaartjes in gesprek raakt met elkaar, bijvoorbeeld over elkaars vooroordelen. "En dat je er aan het eind allemaal om kunt lachen, want we zijn allemaal Rotterdammers en hebben het hart op de tong liggen."