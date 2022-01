Clay Ruperti maakt internationale promotie als VAR

Inmiddels heeft Ruperti al meters op internationaal niveau gemaakt. Zo was hij (assistent-)VAR in de Champions League en kwalificatiewedstrijden voor het WK Voetbal van 2022 in Qatar. Ruperti legt uit dat er sinds twee jaar een FIFA-lijst voor videoscheidsrechters bestaat. "Zo is er ook een lijst voor scheidsrechters en een lijst voor assistent-scheidsrechters", maakt hij duidelijk.

Vanaf het seizoen 2018/2019 wordt de VAR ingezet bij Nederlandse eredivisiewedstrijden. Ook op grote club- en landentoernooien is de videoscheidsrechter een begrip. Ruperti loopt in Nederland al een aantal jaar mee als VAR. "In die zin is het mijn geluk geweest dat ik vanaf het begin van de opkomst van de videoscheidsrechter hierbij betrokken ben geweest. Ik ben hiermee opgegroeid. Dat helpt in dit opzicht", zegt Ruperti.

Komend weekend is Ruperti gewoon nog de VAR in de eredivisie. Hij is aangesteld bij de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax.