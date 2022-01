RIVM: 4454 nieuwe besmettingen, cijfers mogelijk nog incompleet

Bij het RIVM zijn in de afgelopen 24 uur 4454 nieuwe coronabesmettingen in onze regio gemeld. Dat is net geen record en het zijn er beduidend meer dan woensdag, toen er 3446 besmettingen waren gemeld. Bovendien zijn de cijfers mogelijk incompleet: door een storing bij het RIVM zijn niet alle meldingen doorgekomen. Er is 1 overleden regiogenoot gemeld; 4 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis.