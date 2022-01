Milieudefensie eist concrete klimaatplannen van Rotterdamse havenbedrijven

Milieudefensie vraagt in een brief aan de ondernemingen om binnen drie maanden een concreet en haalbaar klimaatplan te presenteren dat in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs. Ze moeten in kaart brengen wat hun CO2-uitstoot is (van de eigen fabrieken, kantoren, toeleveranciers en klanten), wat hun doel is voor 2030 en hoe ze dat denken te bereiken. Doen ze dat niet, dan overweegt Milieudefensie een rechtszaak aan te spannen, zoals eerder al tegen Shell.

De brief is vooral gericht aan internationaal opererende ondernemingen, in verschillende sectoren. Deze belangrijke spelers stoten veel CO2-uit en kunnen door maatregelen te nemen een voorbeeld voor anderen zijn. Het idee erachter is dat als zij bewegen de hele keten meebeweegt.

"Deze oproep past binnen de huidige maatschappelijke discussie dat bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarom is het goed dat er aandacht voor wordt gevraagd," zegt Alice Krekt van Deltalinqs. Zes van de 29 aangeschreven bedrijven zijn lid van die ondernemersvereniging in de haven, namelijk BP Nederland, Dow Benelux, ExxonMobil, LlyondellBassell Industries, Uniper Benelux en Koninklijke Vopak.

Oproep aan grote milieuvervuilers | Foto: Rijnmond

"Zij nemen het klimaatakkoord allemaal heel serieus. Ze hebben al een concreet klimaatplan liggen of zijn nog aan het puzzelen in welke volgorde de maatregelen binnen het concern moeten plaatsvinden. Maar veel van die bedrijven hebben een hoofdkantoor in het buitenland, dus de investeringsschema's worden wereldwijd bepaald," legt Krekt uit.

De Rotterdamse bedrijven in de haven hebben ook met elkaar al een plan opgesteld voor het hele havengebied, maar zijn voor de uitwerking deels afhankelijk van investeringen in de infrastructuur door de overheid. Krekt vindt het daarom jammer dat de overheid niet is aangeschreven voor Milieudefensie. "Het nieuwe kabinet moet nu aanjagen en faciliteren. Er is al veel tijd verloren. Er moet nu echt een tandje bij willen we de doelen in 2030 halen. Dat is al over acht jaar."

De bedrijven krijgen drie maanden de tijd om te reageren op de eis. Milieudefensie laat daarna het plan doorrekenen en beoordelen. Als de maatregelen niet doortastend genoeg zijn, overweegt de organisatie een dagvaarding te sturen en wacht hen een soortgelijke juridische strijd als die tegen Shell. "Koplopers zullen wij erkennen en indien nodig zelfs steunen, achterblijvers kunnen rekenen op onze niet aflatende druk," zegt de slotzin van de brief, die is ondertekend door directeur Donald Pols en Neele Boelens van Jongeren Milieu Actief.