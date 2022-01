Oplichter vroeg huurders borg voor niet-bestaande woningen, belooft alles terug te betalen

Rutger de J. (31) gebruikte zelfs zijn eigen woning om de belangstellenden rond te leiden en enthousiast te maken. Meestal nog dezelfde dag vroeg hij 500 euro borg, waarna hij niets meer van zich liet horen. In een enkel geval kregen kandidaat-huurders sleutels, die niet bleken te passen op de woning. De aangeboden woningen zouden in Rotterdam of Papendrecht staan.



De verdachte zegt dat hij in opdracht van anderen handelde. "Ik kan geen namen noemen. Grote jongens, die mij bedreigden. Ik geef toe dat ik een deel van het geld ook zelf gebruikte om cocaïne te snuiven."



In één geval zegt hij ook zeer behulpzaam te zijn geweest bij een woningzoekende. "Het klopt dat ik haar heb opgelicht, maar daarna heb ik haar een paar maanden een woning laten huren. Zelfs mijn eigen woning heb ik ter beschikking gesteld, want zij was zwanger."

Niet zwanger

De vrouw was donderdag bij de zitting in Rotterdam aanwezig en was verbaasd over dit 'sprookje'. "Ik heb geen kinderen, ben nooit zwanger geweest en heb hem na het betalen van de borg nooit meer gezien."



De J. zei tegen de rechter dat het goed met hem gaat en dat hij al een jaar geen drugs heeft gebruikt. De man heeft een behoorlijk strafblad, maar de laatste jaren zijn daar geen delicten bijgekomen. "Ik heb een baan en bij een celstraf zou ik alles kwijtraken."



De reclassering heeft een positief rapport over hem uitgebracht, omdat hij goede stappen in het leven heeft gezet. De man is in september 2021 wel aangevallen met een mes. "Dwars door mijn schedel. Mijn rechteroog is voor zestig procent blind. Ik sluit niet uit dat het wraak was van een van de mensen die boos op mij zijn." Hij sprak tegen dat het om een ruzie met een motorclub was gegaan.

Smaad en diefstal

De man uit Hellevoetsluis stond niet alleen voor de sleutelfraude terecht, maar ook voor rijden zonder rijbewijs, diefstal en smaad. Alleen die laatste zaak ontkent hij. "Dat moeten andere mensen hebben gedaan op de website die ik heb gemaakt." De J. is onder meer actief geweest met een anti-pest-organisatie.



Justitie eiste uiteindelijk een voorwaardelijke celstraf van een jaar tegen hem. "Een directe celstraf vind ik niet passend en bij een werkstraf kan ik maar een korte, voorwaardelijke straf vragen. Ik vind dat hij langer in de gaten gehouden moet worden met een flinke stok achter de deur."



Meerdere slachtoffers hebben schadeclaims ingediend die deels bestaan uit de betaalde borgsom. De rechter neemt daar ook een beslissing over als op 27 januari uitspraak wordt gedaan.