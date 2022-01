Agent gewond na steen door voorruit, dader gefilmd

De stenengooier is gefilmd. Hij is mogelijk minderjarig en daarom nog onherkenbaar in beeld. Hij krijgt de kans zich te melden bij de politie. Doet hij dat niet dan wordt hij in een volgende aflevering van Bureau Rijnmond herkenbaar getoond.

Op 19 december 2021 is het onrustig rond de Kuip. De wedstrijd Feyenoord-Ajax wordt, als gevolg van de coronamaatregelen, zonder publiek gespeeld. Maar buiten op het Van Zandvlietplein wachten Feyenoord-aanhangers de spelersbussen op en bekogelen ondertussen de politie met zwaar vuurwerk en stenen.

Het politiebusje dat wordt geraakt is op weg naar een spoedmelding en rijdt toevallig voorbij. De steen wordt gericht naar de bestuurder gegooid. Zijn verwondingen moeten worden behandeld door ambulancepersoneel. Wie weet wie de stenengooier is?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000