Politie zoekt meer info oudejaarsmoord Stephano

De 31-jarige Stephano arriveert op 31 december 2021 rond 19.20 uur op zijn scooter in de Westerbeekstraat, waar hij met familie Oud en Nieuw wil vieren. Twee mannen wachten hem op en schieten onmiddellijk. Aan de Langegeer wordt vijf minuten na de aanslag, een kilometer verderop, een Opel Corsa in brand gestoken. Daarvan zijn beelden. Ook van mannen die vervolgens wegrennen.

Een 20-jarige Rotterdammer is op 2 januari aangehouden. Maar het rechercheteam heeft nog veel vragen. Zo wil het team weten waarom Stephano het doelwit was en wie er informatie heeft over de Opel Corsa, de persoon die de auto in brand steekt en het aantal inzittenden?

Want waarschijnlijk waren er die avond tussen 18.00 en 19.30 uur veel mensen op straat. Wellicht hebben zij wat gezien of gehoord en misschien hebben ze camerabeelden of foto’s van de Westerbeekstraat en/of de Langegeer en omgeving voor de aanslag en erna.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000