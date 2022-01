Avonturier Tom wandelt na verslaving en depressie de hele wereld over

Naar eigen zeggen lag hij jaren geleden compleet in de goot. "À la Wim Kieft eigenlijk", verwijst Boerman naar de bekende oud-voetballer die kampte met een drank- en drugsverslaving. Verslaafd, depressief en suïcidaal, Boerman was het allemaal. "Er moest echt wat gebeuren."

Het was 'do or die', zo beschrijft hij zijn situatie zelf. Daarop besloot Boerman een bucketlist samen te stellen, een jaar af te kicken van zijn verslavingen en vervolgens de hele bucketlist af te werken in een tijdsbestek van tien jaar. "Daar ben ik nu eigenlijk mee bezig", zegt Boerman.

Op pad in de Montenegrijnse hoofdstad Podgorica | Foto: Tom Boerman

Draai van 180 graden

Maar normaal is het allerminst wat hij doet en dat beseft de hoofdpersoon zelf natuurlijk ook maar al te goed. Want waar tot voor kort niet de vraag was waaraan Boerman verslaafd was, maar eerder waaraan níét, is het leven dat hij nu leidt een draai van 180 graden. "Ik heb altijd al gedroomd om fulltime avonturier te zijn. Ik was vroeger gek op Colombus en ontdekkingsreizigers. Ik dacht: weet je wat, ik ga een iets doen wat niet op internet te vinden valt."

Donderdag was Tom Boerman te gast in Rijnmond Vandaag om te vertellen over zijn grote avonturen. Lees verder onder de video.

Hij kwam erachter dat er nog nooit iemand alle continenten te voet had gekruist en dus werd dat zijn nieuwe doel toen hij op 8 mei vertrok vanuit Sliedrecht. Inspiratie voor zijn tocht deed hij eerder op in Nieuw-Zeeland, waar hij een aantal jaar geleden een wandeling deed van 3.000 kilometer.

"Ik was alleen in die wildernis en dat vond ik zo fascinerend. Ik dacht: hier kan ik ook mensen mee fascineren, maar hoe ga ik dat doen? Toen dacht ik: ik moet een compleet belachelijk, knettergek plan verzinnen zodat het in ieder geval media-aandacht krijgt en dan verkoopt het zich vanzelf wel."

Tijdens zijn reis kan Tom geregeld genieten van prachtige uitzichten | Foto: Tom Boerman

Eenzaam

Hoewel Boerman met zijn nieuwe levenswijze op prachtige plekken komt en veel mensen ontmoet, wil dat niet zeggen dat het altijd even makkelijk is. "Het is ook een heel eenzaam gebeuren", vindt de avonturier.

"Het moeilijkste is om alle emoties en indrukken die je ervaart op een dag alleen te verwerken. Er bestaat geen perfectie in het leven. Ik had ook kunnen kiezen voor een leven met een vrouw en kinderen en dan was er een overschot aan liefde geweest. Ik zeg vaak: er is bij mij een gebrek aan liefde, maar een overschot aan avontuur. Ik ontmoet ontzettend veel mensen, maar eenzaamheid is wel een gevaar wat vaak op de loer ligt."

Toch is het Boerman in de loop van al die jaren - met horten en stoten - gelukt om met die eenzaamheid te dealen. "Je moet echt een andere vorm van zelfacceptatie bereiken om daarmee om te kunnen gaan. Dat is wel gelukt, maar ik raad in alle eerlijkheid niemand aan om de wereld rond te gaan lopen."

Tom zegt tijdens zijn reis regelmatig eenzaam te zijn, maar ontmoet ook veel nieuwe mensen | Foto: Tom Boerman

Spannende ervaring

Dat het gebrek aan mensen om je heen je soms ook nog eens lelijk kan opbreken, blijkt wel uit een spannende ervaring van Boerman in Montenegro. Toen hij door de Montenegrijnse hoofdstad Podgorica liep, werd Boerman eens aangetikt en aangesproken door een jongen: 'I want your phone' was het eerste en enige wat Boerman hoorde.

"Ik draaide me om en denk: dit is niet goed. Die huizen gingen bovendien van twee verdiepingen, naar een verdieping tot krotjes. Ik voelde aan alles dat er iets niet klopte." Hij keek op zijn kaart en zag dat er driehonderd meter links van hem een doorgaande weg liep. "Daar moest ik wezen." Hij trok de gespen van zijn backpack wat strakker en zette het op een lopen.

Toen hij achter zich keek zag hij dat een groep van tien jongens hem achtervolgde. "Hoe ik het gered heb weet ik niet, maar er stopte een of andere oude verschoten auto met een Albanees erin. Hij probeerde het portier te openen, ik trok het uit zijn handen, sprong in de auto en hij gaf gas. Een kilometer later zette hij me af. Hij sprak geen woord Engels, ik geen woord Albanees. Ik heb nog dankjewel gestommeld, ben uitgestapt en dan sta je daar moedersziel alleen vlakbij de grens met Albanië. Dan vraag je jezelf waar af waar je in hemelsnaam aan bent begonnen."

In Podgorica, waar Tom een angstig moment beleefde | Foto: Tom Boerman

Goed doel

Toch overwinnen alle positieve ervaringen het van de negatieve. Boerman kiest er bewust voor om op plekken te komen waar toeristen juist niet komen. "Velen zeiden tegen mij: waarom loop je door Iran? Dan vertelde ik dat het ooit de voorlopers waren van onze beschaving. Het was fantastisch, die mensen zijn zo gastvrij. Die geven je nog hun laatste cent. Op toeristische plekken is iedereen al geweest, ik zoek het avontuur."

Op termijn moeten zijn avonturen gaan leiden tot een theatershow. Het avontuur zoekt hij inmiddels overigens niet alleen meer voor zichzelf, maar ook voor een goed doel. "Ik ben op de achtergrond bezig met mijn bestuursleden en een goed doel in Nepal om een heel onderwijssysteem uit te rollen. Ik vlieg er in februari ook naartoe om te filmen."

Na zijn reis naar Nepal start in New York de volgende tocht die uiteindelijk moet leiden naar Vancouver. Een tocht van een kleine 6.500 kilometer. "En vervolgens pak ik de lengte van Nieuw-Zeeland nog even mee, als toetje", lacht Boerman.