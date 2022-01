Het weer van vandaag: bewolkt en nevelig

Vanochtend is het eerst mistig. In de loop van de ochtend verdwijnt de mist. Vanmiddag is het bewolkt en blijft het nevelig. De temperatuur komt uit op 7 of 8 graden.

De wind waait zwak en komt uit het westen. Vanavond en vannacht opnieuw op uitgebreide schaal mist. Het koelt bij weinig wind af naar een graad of 3.

Morgen begint de dag met mist. In de loop van de dag verdwijnt de mist en kan met name landinwaarts plaatselijk de zon doorbreken. De temperatuur komt in de middag uit op ongeveer 5 graden. De zwakke tot matige wind komt uit het zuidoosten.

Kans op mist in de ochtend

Hogedruk blijft het weer domineren. Alleen op zondag passeert vanuit het noordwesten een heel zwak front. Zondag is het dan ook bewolkt met plaatselijk een spat regen. Begin volgende week laat de zon zich af en toe zien en bestaat er in de nacht en ochtend kans op mist. De temperatuur loopt wat verder op en komt in de middag uit op een vrij zachte 9 graden.