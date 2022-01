VIDEO: Winkelstraat Zwart Janstraat in Rotterdam-Noord onder water door geknapte waterleiding

Waterleidingbedrijf Evides heeft de leiding om 5:20 afgesloten waardoor het water stopte de straat op te stromen. Zo'n 150 aansluitingen op deze waterleiding in de buurt van de Zwart Janstraat hebben daardoor geen water, zegt een woordvoerder van Evides. "We hopen dat de waterleiding tegen 12:00 hersteld is."

Schade aan winkels en afhaalzaken

Evides heeft twee watertappunten geïnstalleerd waar buurtbewoners water tot die tijd kunnen tappen. Ze staan ter hoogte van nummer 44 en ter hoogte van nummer 68.

Het is nog niet bekend hoeveel water de panden van de winkels en horeca in de Zwart Janstraat ingelopen is en hoe groot de schade is. In de Zwart Janstraat zitten allerlei soorten winkels. Zo zitten er winkels in levensmiddelen, een parfumerie, een afhaalrestaurant, een snackbar, kledingzaken en horecagelegenheden.

Kijk hier naar de beelden van de volgestroomde winkelzaak en een reactie van de veiligheidsregio. De tekst gaat verder onder de video.

Het gat voor afhaalrestaurant 7Days is heel groot. Het is duidelijk dat afhalen er niet in zit zolang de straat open ligt. Een ondernemer in de straat laat weten dat de straat vol gaten zit en nauwelijks toegankelijk is voor publiek. Aan het watertappunt heeft ze weinig. "Ik moet afwassen. Dan heb ik niks aan water uit een tap in de straat."

Gat in de straat

Rondom de lekkende leiding is een bassin ontstaan dat een tijd lang helemaal vol water zat. Het zit op de Zwartjanstraat op de kruising met de Benthuizerstraat. De straat is op dat punt niet toegankelijk voor verkeer.