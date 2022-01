Winkelstraat Zwart Janstraat in Rotterdam-Noord onder water door geknapte waterleiding

De bekende winkelstraat Zwart Janstraat in het Oude Noorden van Rotterdam staat blank omdat in de nacht van woensdag op donderdag rond 4:00 een waterleiding gesprongen is.

Waterleidingbedrijf Evides heeft de leiding om 5:20 afgesloten waardoor het water stopte de straat op te stromen. Het is niet duidelijk hoeveel huishoudens nu geen water hebben in de buurt van de Zwart Janstraat.

Winkels

Ook is nog niet bekend of de waterlekkage schade heeft veroorzaakt aan de winkels in de Zwart Janstraat. In de Zwart Janstraat zitten allerlei soorten winkels. Zo zitten er winkels in levensmiddelen, een parfumerie, een snackbar, kledingzaken en horecagelegenheden.