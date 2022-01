Tortelduifjes in Chris Natuurlijk van 15 januari

Waaraan kun je zien hoe oud een houtduif ongeveer is, wat is het geheim van een goede vetbol en waarom zijn er steeds meer tuinspechten? Paul Böhre vertelt in Chris Natuurlijk over zijn boek Vogels in onze tuin dat hij samen met kunstenaar Erik van Ommen heeft gemaakt.

Grote bonte specht | Foto: Pixabay

Circulaire verhalen

Verhalenhuis Belvédère in Rotterdam-Katendrecht wil de circulaire economie zichtbaar maken met verhalen en tips van gewone Rotterdammers. In het Oude Westen in Rotterdam gaat Chris Natuurlijk mee op zoek.

Wij kunnen dit

Een nieuwe liefde rond je veertigste? Het is gedoe. Nelleke Noordervliet vertelt in Chris Natuurlijk over haar nieuwe roman Wij kunnen dit. Het boek speelt zich af in Rotterdam. Hoofdpersoon is de eigenares van een kleine, zelfstandige boekhandel in Kralingen.

De nieuwe roman van Nelleke Noordervliet speelt zich af in Rotterdam. | Foto: Rijnmond

Zaterdag 15 januari van 08:00 tot 09:00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.