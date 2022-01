Podcast Feyenoord: 'Andere posities hebben meer prioriteit dan waar Bazoer kan spelen'

Riechedly Bazoer is uitgebreid onderwerp van gesprek in een nieuwe podcast Feyenoord | Foto: Orange Pictures/Rijnmond

"Het is natuurlijk niet de break geweest zoals Feyenoord het wilde," zegt Van Eersel. "Geen trainingskamp in Spanje en een gebroken voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Ik zie het wel als een voordeel dat Feyenoord nu al de nodige besmettingen heeft gehad in een fase dat er geen wedstrijden zijn. Je moet er niet aan denken dat je vier of vijf bepalende spelers mist in een blok van wedstrijden."

Toch geeft het nog geen garanties dat er niet later alsnog spelers wegvallen en dus blijft Bischop op zijn hoede: "Het blijft toch maar elke keer afwachten en hopen dat het meevalt als er weer een testronde is geweest. We zullen er aan moeten wennen dat ook deze competitie beïnvloed wordt door corona. Niet alle clubs zullen elke wedstrijd hun sterkste elf op kunnen stellen. En ook met de lege stadions hebben we lager te dealen dan werd gehoopt of beloofd. Dat zien we maar in weinig landen."

De transferbalans van de winter tot nu

Feyenoord heeft vijf spelers op huurbasis late vertrekken deze winter en heeft nog geen speler aan de selectie kunnen toevoegen. Een teleurstelling, vindt Bischop. Maar wat niet is, kan nog komen. "De transferwindow is nog open tot eind januari. Je ziet wel vaker dat clubs met minder geld, die inventief moeten zijn, pas later kunnen handelen."

Zoals bekend was Joey Veerman van sc Heerenveen één van de targets, maar is Feyenoord afgetroefd door PSV. De Eindhovenaren hebben nog altijd meer te besteden dan de Rotterdammers. "Dat wijst ons wel met onze neus op de feiten," zegt Van Eersel daarover. "Hoewel ik wel graag de discussie wil voeren of Feyenoord überhaupt dit soort bedragen voor deze speler had moeten willen betalen, zelfs als ze het geld wel hadden. Ik ben niet overtuigd of hij de stap naar de top kan maken, week in week uit moéten presteren."

De mannen spreken ook over de eventuele komst van Riechedly Bazoer naar Feyenoord en de zoektocht naar een linksback als back-up van Tyrell Malacia. "Wat mij betreft heeft de linksbackpositie meer prioriteit", vertelt Van Eersel. "Daar heeft Feyenoord nu echt geen achtervang voor Malacia, als hij weg zou vallen. Ik denk dat het verstandig is om elke positie dubbel bezet te hebben. Daar wordt ook wel aan gewerkt, maar is nog niet gelukt. Ik vind dat die positie meer prioriteit heeft dan het aantrekken van Bazoer, voor wiens mogelijke posities er wel al bezetting is. Ik zie het wel als een versterking voor de selectie, afhankelijk van wat het moet kosten en wat hij wil verdienen."



Verder duiken onze mannen nog het archief in met mooie herinneringen aan eerdere thuisduels met Vitesse.

