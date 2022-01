Vader en oom van doodgestoken Lorenzo (22): 'Er leven wraakgevoelens'

Nog geen twee dagen nadat Lorenzo Barbosa in Rotterdam-West werd doodgestoken, zeggen zijn vader en oom dat getuigen hen verteld hebben wie de dader is. "Iemand heeft alles gezien. Er zijn camerabeelden."

Voor de vader en de oom van Lorenzo is het niet te bevatten dat de politie de dader die hun zoon en neef heeft doodgestoken nog niet achter de tralies heeft gezet. Binnen anderhalve dag na de misdaad die Lorenzo fataal werd, zeggen zij dat ze van getuigen te horen kregen wie de dader is. Op camerabeelden van iemand die alles heeft gezien, zou de steekpartij ook zijn te zien.

Iemand in een auto zou afgelopen woensdagavond bij de Zoutziedersstraat hebben staan wachten tot Lorenzo langskwam. "Die heeft daar staan loeren", weet de vader van Lorenzo, Nelson Barbosa. Daarna zou de dader hem hebben doodgestoken. De politie bevestigt dat er een auto stond waarmee de dader na de steekpartij wegvluchtte.

Nelson heeft het lichaam van zijn 22-jarige zoon nog niet gezien, vertelt hij aan Rijnmond-verslaggever Suzanne Mulder. Zij is naar de plaats des onheils gegaan nu familie, vrienden en kennissen uit Spangen in Rotterdam-West daar bloemen hebben neergelegd. Mulder trof hen daar. Het verdriet is te vers en te groot, zo blijkt. "Ik kan er geen woorden voor vinden", zegt Nelson. "Ik kan me nog niet realiseren dat hij er niet meer is. Misschien doe ik dat als ik hem zie. Mijn vraag is: waarom heeft iemand hem doodgestoken?"

'Mijn broer is er niet meer'

Als hij praat krijgt hij een brok in zijn keel. Gevoelens van wraak, gekte, krankzinnigheid; het ging allemaal door hem heen toen hij hoorde dat afgelopen woensdagavond zijn zoon was doodgestoken. Barbosa was bij iemand op bezoek en op een gegeven moment regende het telefoontjes. "Maar ik was even iets aan het doen en kon niet opnemen. Toen kreeg ik sms'jes. 'Neem nou op. Het is dringend'."

Nelson vertrok spoorslags naar de Zoutziedersstraat waar hij zijn familie trof. Zijn dochter van 20 kwam op hem toelopen: "Ze zei: 'mijn broer is er niet meer'."

De oom van Lorenzo, Lubrano, staat ook bij het bloemenmonumentje. Lorenzo groeide bij hem en 'opa en oma' op in de jaren dat Nelson in de gevangenis zat, zegt hij. "Hij is als een zoon voor mij. Hij groeide samen met mijn dochter van 16 op. Ik ben er altijd voor hem en dat zal ik blijven tot het laatste eerbetoon aan hem."

'Ik moet mijn vader van 85 jaar dit vertellen'

De dood van Lorenzo is een heel slecht begin van het jaar, zegt Lubrano. "Onze moeder is vorig jaar overleden. Dat moet ik nog een plek geven. Nu moet ik het nieuws over zijn kleinzoon vertellen aan mijn vader van 85 jaar. Dat hij dit moet nog meemaken. Ik hoop echt dat de politie doet wat ze moet doen."

Nelson en Lubrano kunnen er niet over uit. Zij zeggen dat ze weten wie de dader is. Dat er camerabeelden zijn van de steekpartij en dat de politie die ook heeft. Maar volgens de politie klopt dat niet. "We hebben geen camerabeelden waarop de steekpartij is te zien. Als iemand die beelden heeft, willen wij die graag ontvangen." De politie is met een team van 20 rechercheurs op zoek naar de dader, aldus de woordvoerder. "We willen contact met mensen die weten wie de dader is."

'Gevoelens van wraak, vooral bij de mannen'

Volgens Nelson en Lubrano was Lorenzo een sociale lieve jongen die "nog geen vlieg kwaad deed" en niemand iets verschuldigd. "Hij was bekeerd tot de islam. Hij verdiepte zich in de weg van Allah, zoals hij dat zei. Ik steunde hem daarin en doe dat nog steeds", vertelt Nelson. "Hij vond rust in de islam."

Lorenzo was van Kaapverdische komaf. "En Braziliaanse en Jamaicaanse", zegt Nelson. Binnen de gemeenschap heersen naast gevoelens van diep verdriet en hevige ontzetting ook gevoelens van wraak. "Dat is natuurlijk", zegt Nelson. "Vooral bij de mannen."

Lubrano is er niet gerust op dat de politie de dader op tijd te pakken heeft en alles op alles zet om hem achter de tralies te krijgen . "De politie heeft bewijs en camerabeelden. Het is heel simpel. Doe je werk en laat het niet escaleren. Laat geen doden vallen. Dit gaat gewoon escaleren."