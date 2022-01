Amerikaanse middenvelder wordt eerste winterversterking voor Feyenoord

Ondanks zijn jonge leeftijd speelde Bassett al meer dan zeventig wedstrijden in de Major League Soccer. Daarin scoorde hij dertien keer. De middenvelder is op meerdere posities inzetbaar. Zo speelde Bassett afgelopen seizoen bij Colorado Rapids als verdedigende, aanvallende, centrale én linkermiddenvelder. Bovendien was hij een keer rechtsback en stond de Amerikaan al eens centraal in de aanval.

Een kleine maand geleden maakte Bassett zijn debuut voor het nationale elftal van de Verenigde Staten. In een oefeninterland tegen Bosnië maakte hij meteen de winnende treffer in de laatste minuten van de wedstrijd.

Naar verluidt komt Bassett niet uit de koker van Dennis te Kloese (de nieuwe directeur van Feyenoord die de afgelopen jaren in Amerika werkte), maar uit het scoutingsnetwerk.