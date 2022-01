Stel gunt woning aan gescheiden Ridderkerkse die noodgedwongen bij haar ex woonde: ‘Heidi is er echt gelukkig mee en een huisjesmelker niet’

Heidi zet koffie in de keuken van haar appartement. Het huis ligt aan het water in haar oude buurt. Ze heeft de woning met vrienden en familie verbouwd tot een echt thuis voor haar, haar twee zoons en hond Rex. Zo moest de woonkamer gesplitst worden om een extra slaapkamer te maken voor haar 19-jarige zoon Jesper. “Het is wat klein. Maar het is ons thuis.” Ze is blij dat het gelukt is om een huis te vinden.

Met beperkt budget op huizenjacht

Met een beperkt budget ging ze na haar scheiding op huizenjacht. Ze ging actief te te werk. Zo sprak ze veel mensen aan en benaderde ze buurtgenoten die hun huis te koop hadden staan. Heidi kwam er al snel achter dat 200 duizend euro, ook in Ridderkerk, geen vetpot meer is. Een vervelende situatie. “Je bent niet voor niets uit elkaar gegaan. Als je dan nog maanden bij elkaar moet wonen, is dat niet fijn. Het is dan niet meer zo gezellig.”

Heidi stortte zich op het netwerken. Zo belde ze aan bij een andere verkoper in dezelfde flat . “Zij vroegen 200 duizend euro voor hun appartement. Maar door het overbieden is die flat weggegaan voor 235 duizend euro. Dat had ik nooit kunnen betalen. Dat was een brug te ver.” Via een vriendin die ze kent van korfbal kwamen Menno en Cora op haar pad. Zij stonden op het punt om hun woning via een makelaar te verkopen. De vriendin regelde een gesprek en toen was de koop snel gesloten.

“We hoefden de hoofdprijs niet en het doet mij heel goed om iemand te helpen die het goed kan gebruiken. Wij hadden een bedrag in ons hoofd waarmee we tevreden zouden zijn. We gunnen het haar”, vertelt Cora. Natuurlijk wisten de verkopers dat ze in de huidige markt veel meer voor het huis zouden kunnen krijgen. “Maar geld is ook niet alles.”

Huis gevonden via Instagram

Menno en Cora beseffen dat niet heel erg veel mensen zo in het leven staan. Zelf hebben ze ook lang moeten zoeken naar hun nieuwe woning. Overbiedingen en absurde eisen maakten het een lastige zoektocht. Tot vrienden hun huis te koop gingen zetten. “Misschien is het wel iets voor ons”, schreef Cora in een bericht aan haar vriendin via Instagram. De vrienden reageerden positief. Ze verkochten hun huis buiten de markt om aan Menno en Cora voor een prijs die ze konden betalen. “Dat heeft ons gesterkt om het zelf ook zo te doen toen Heidi op ons pad kwam.”

Uit een belronde naar verschillende makelaars in de regio blijkt dat de meeste verkopers toch echt voor de hoogste prijs gaan of voor de beste voorwaarden. Het maakt de verkopende partij doorgaans niet veel uit of het bod komt van een investeerder of van iemand die er zelf gaat wonen. Alleen als de biedingen niet ver uit elkaar liggen, kan het voorkomen dat de verkoper kiest voor iemand die het huis goed kan gebruiken.

Vaker verkoop zonder makelaar

Heidi, Menno en Cora kochten hun huis zonder tussenkomst van een makelaar. Er zijn nog geen cijfers waaruit blijkt hoeveel mensen hun huis onderhands verkopen. “We kunnen onze vinger er nog niet op leggen. Maar we denken dat dit steeds vaker voorkomt. Daarom starten we binnenkort een onderzoek met de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) waarbij we de registratie van alle woningverkopen in het kadaster vergelijken met de verkoopbestanden van de makelaars”, zegt woningmarktexpert Paul de Vries van het kadaster.

Voor Cora en Menno zijn blij met hun nieuwe woning. Bovendien voelt het goed dat ze hun woning aan Heidi hebben verkocht. “Het is fijn om te zien dat Heidi hier zo gelukkig is met haar eigen stekkie. Dat is toch mooi.”