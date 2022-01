Mijnans wil belangrijker worden voor Sparta: 'Ik ben volwassener geworden'

"Ik ga inmiddels al wel een tijdje mee, dus denk dat ik wel een iets belangrijkere rol mag gaan krijgen", vertelt de 21-jarige Mijnans. "Die moet ik zelf ook opeisen, door het te laten zien op de trainingen en in de wedstrijden. Ik denk dat ik nu volwassener ben geworden, vroeger wilde ik te veel doen en iedereen helpen. Overal aanbieden. Daar heb ik nu een betere balans in gevonden. Dat heeft mij een betere speler gemaakt."

Cambuur

Mogelijk kan Mijnans zijn woorden komende zondag meteen waarmaken, als Sparta de tweede seizoenshelft opent met een uitwedstrijd bij SC Cambuur. Eerder dit seizoen gingen de Rotterdammers op het eigen Kasteel met 0-4 onderuit tegen de promovendus uit Leeuwarden. "Bij mij persoonlijk speelt dat heel erg", vertelt Mijnans over zijn revanchegevoelens na die nederlaag.

"Ik kwam er in de rust in, we speelden een iets betere tweede helft maar kregen veel te makkelijk goals tegen. Thuis 0-4 op je kloten krijgen is niet niks. Die doet extra pijn, ook omdat zij uit de eerste divisie zijn gekomen. Dus we hebben daar wel wat goed te maken. Cambuur is een goede ploeg, maar ik ben niet onder de indruk van ze."

Met de huidige omikronvariant van het coronavirus hebben veel clubs te maken met besmettingen binnen de selectie. Zo wilde hekkensluiter PEC Zwolle het duel met Willem II al laten uitstellen vanwege een groot aantal coronagevallen in de ploeg. Mijnans is zich bewust van het risico. "Het is lastig. Ik train, kom thuis, rust uit, eet wat. Je kunt niet veel doen. Ik ben veel thuis en blijf in een bubbel. De club let er nu extra op. Aparte kleedkamers, om wat meer afstand te creëren tussen de spelers. Je ziet wat er nu gebeurt bij PEC Zwolle, dat moeten wij zien te voorkomen. Vooral omdat we op de zestiende plek staan, we hebben een pluspunt ten opzichte van onze concurrenten als iedereen fit blijft."

"Het is heel zorgvuldig kijken naar het individu", vult trainer Henk Fraser zijn middenvelder aan. "We weten allemaal dat dit impact heeft, daar zullen we naar moeten handelen. Ik denk dat niemand er aan ontkomt. Voor zover dat kan moet je voorzichtig zijn, al vraag ik me af of het echt te voorkomen is. Ik ben er wel van overtuigd dat we met z'n allen doen wat nodig is."

Arno Verschueren

Voorlopig ontspringt Sparta de dans en werkt Fraser met een fitte groep naar het duel met Cambuur. De trainer van Sparta hoopte met middenvelder Arno Verschueren vrijdag een nieuw gezicht op het trainingsveld te verwelkomen, maar Sparta kwam er nog niet uit met zijn huidige Belgische club Lommel SK.

"Ik ben vooral aan de slag gegaan met de spelers waarvan ik zeker weet dat ze er zondag zijn, verder is het afwachten", aldus de trainer van Sparta. "Ik had gehoopt dat hij nu al op het veld zou staan, maar we hebben nog even. We moeten naar de situatie handelen, ik kan wel kwaad worden of geïrriteerd raken, maar moet vooral zorgen voor de jongens die er nu zijn."

