Slot ziet 'een kans' in rommelige winterstop Feyenoord en verwacht nog meerdere nieuwe spelers

"Omdat ik denk dat de komende maanden constant rommelig zullen zijn", vervolgt Slot. "Ik heb tegen de spelers gezegd dat dit een heel fijne en goede ervaring is, meteen in de eerste week. Het zal niet de laatste week zijn waarin we met veranderende omstandigheden te maken hebben. Daar hebben we nu goed op getraind."

Ondanks de coronabesmettingen binnen zijn selectie heeft Slot zaterdagavond tegen Vitesse iedereen weer tot zijn beschikking, op Luis Sinisterra na. De Colombiaan komt nog terug van een blessure.

Nieuwe spelers

Waar concurrenten PSV en Ajax zich deze transferwinter al versterkten, zag Feyenoord enkel nog spelers vertrekken. Zo verlieten Mark Diemers (Hannover 96), Francesco Antonucci (FC Volendam), Aliou Balde (Waasland-Beveren) en Naoufal Bannis (NAC Breda) De Kuip op huurbasis.

Slot: "Je kunt het ook omdraaien. De nummer 15 van Ajax (David Neres, red.) gaat voor 12 miljoen naar Sjachtar Donetsk. Onze nummers 15, 16 of 17 gaan naar de eerste divisie of naar het tweede niveau in Duitsland. Desondanks staan we één punt achter Ajax. We doen het hartstikke goed en proberen ons waar het kan te versterken. Ik heb er alle vertrouwen in dat er de komende dagen nog spelers bijkomen."

Over Riechedly Bazoer, die Feyenoord deze winter naar De Kuip probeerde te halen, wil Slot vanwege de wedstrijd tegen Vitesse niet veel kwijt. Wel werd eerder deze vrijdag bekend dat de Rotterdammers met de 20-jarige Amerikaanse middenvelder Cole Bassett de eerste versterking van deze winterse transferperiode binnen hebben.

"Het is een jonge speler die past binnen het beleid dat we bij Feyenoord hebben ingezet", vertelt Slot over Bassett. "We willen jonge talentvolle jongens aan ons binden om die verder te ontwikkelen. Dit is een jongen die een aantal fysieke kenmerken heeft waarvan wij denken dat het bij ons past. Maar je moet hem wel de tijd geven, met name voetballend moet hij nog stappen maken. We hopen met hem een jongen binnen te halen die op termijn gaat concurreren met spelers die nu spelen."

Bekijk hieronder het hele interview met Arne Slot.