Boze burgemeesters krijgen sussend telefoontje van nieuwe staatssecretaris Asiel

In hotelboot De Statendam in Rotterdam worden tijdelijk asielzoekers opgevangen | Foto: Rijnmond

De nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Eric van der Burg, begrijpt de boosheid in gemeenten die gedwongen zijn om noodopvang te regelen voor asielzoekers. Afgelopen maandag bekende zijn voorganger dat dat nooit verplicht had kunnen worden. Veel burgemeesters en gemeenten in de regio reageerden verbaasd of zelfs geërgerd. De gemeente Albrandswaard wil de toezegging 40 asielzoekers op te vangen zelfs intrekken.

De staatssecretaris heeft inmiddels gebeld met de burgemeesters van de betrokken gemeenten, om te laten weten dat hij het op dit punt anders wil aanpakken dan Ankie Broekers-Knol. Hij is meer van het "goede gesprek", zegt hij.

De opdracht is pittig, zegt Van der Burg. "We moeten dit jaar 13 duizend plekken realiseren om ervoor te zorgen dat er geen asielzoekers op straat hoeven te slapen." Hij vindt het terecht dat Nederland die verplichting heeft. Maar de enige manier waarop dat volgens hem kan worden gerealiseerd, is door veel te bellen en kopjes thee te gaan drinken bij gemeenten. "Ik weet niet of het mij gaat lukken, maar ik ga mij er maximaal voor inzetten."

Geen verplichting maar 'dringend verzoek'

Afgelopen maandag, op de dag van de beëdiging van het nieuwe kabinet, schreef Broekers-Knol in een brief aan de Tweede Kamer dat de opdracht die onder meer de regio Rotterdam in december kreeg "geen aanwijzing in juridische zin" was en dat het nu gaat om een "dringend bestuurlijk verzoek".

De gemeenten reageerden daar boos op. Zij dachten dat ze geen andere keus hadden. Burgemeester Aboutaleb zei dat het erg slecht was voor de verhouding tussen de gemeente en Den Haag, maar dat het hem houvast biedt dat hij bezig is met iets goeds te doen.

40 vluchtelingen

De gemeente Albrandswaard wil af van de eerdere toezegging om mee te werken aan een noodopvang van veertig vluchtelingen, toen begin deze week bleek dat het niet om een verplichting vanuit het Rijk ging.

Gorinchem zet de opvang wel door. Burgemeester Melissant: "Het feit dat het Rijk bewust onjuiste juridische gronden heeft ingezet om gemeenten tot opvang te dwingen laat zien dat een herijking van het moreel kompas op topniveau noodzakelijk is."

De nieuwe staatssecretaris vindt de woede en onbegrip begrijpelijk. "U zult mij niet snel het woord 'aanwijzing' horen gebruiken", zegt hij. Precies door dat woord 'aanwijzing' ontstond de verwarring.