Dit zijn de 5 meest opvallende social posts van deze week

Spectaculaire beelden van de regio in de mist

Een dikke laag mist bedekt deze week de regio. Je kan geen meter vooruit kijken, maar toch levert het mooie kiekjes op. Kraanmachinist Kees de Bruin heeft vanuit zijn kraan misschien wel het mooiste uitzicht op de stad. En dat deelt hij op Instagram met ons!

Ernst, bedankt!

Afgelopen maandag werd Ernst Kuipers beëdigd als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarmee neemt hij afscheid van het Erasmus MC waar hij sinds 2000 werkzaam was. Zijn inmiddels oud-collega's van het Erasmus MC laten zijn vertrek niet onopgemerkt voorbij gaan en zwaaien hem uit met een reusachtige projectie op de gevel van het ziekenhuis. De foto's en video's hiervan gaan de verschillende sociale media-kanalen én de wereld over.

Feyenoord: #MakingMemories

Feyenoord gaat viral met #MakingMemories. "Elke keer dat we onze kleuren laten zien en met onze vlag wapperen, maken we herinneringen", dat zijn woorden die te horen zijn in een video van Feyenoord. En dat is ook de boodschap die op sociale media rondgaat: Feyenoord is meer dan alleen maar een voetbalclub, Feyenoord is mooie momenten delen met elkaar, herinneringen maken. Kippenvel!

Sera uit Sliedrecht blaast Katy Perry omver

Zangeres Sera uit Sliedrecht had al bekende fans. Zo zong Justin Bieber met haar mee op Instagram en mocht ze zingen op de verjaardag van iconische voetballer Cristiano Ronaldo. Sinds deze week mag Sera nog een celebrity toevoegen aan haar lijstje met fans: niemand minder dan Katy Perry! Haar mond valt open van bewondering als ze Sera hoort zingen.

Rotterdamse Cupido's

Leuk oogcontact gehad in de bus, maar durfde je hem/haar/hen niet aan te spreken? Of een gezellig gesprekje gehad in de metro, maar vergeten nummers uit te wisselen? Het overkwam Rotterdammer Johan. Samen met goede vriend Robert bedacht hij daarom een oplossing: het Instagram-account @RotterdamseHartkloppingen. Hier kan je een poging wagen om je ov-flirt te vinden door middel van een oproepje. Het kanaal van de Rotterdamse Cupido's is door verschillende mediaplatformen opgepikt, het account had er binnen een mum van tijd honderden volgers bij en de jongens mochten op nationale radio hun verhaal doen. Het is nu wachten op de eerste Rotterdamse Hartkloppingen-baby!

