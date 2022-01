Bereikbaarheid Schiedam-Noord na komst ringlijnbus nog niet ideaal

De bereikbaarheid van Schiedam-Noord is al langere tijd een bron van discussie. Bus 51 en 53 voorzagen enigszins in de behoefte, maar rijden nu niet meer in de avonden en het weekend. Daarvoor is een vervangende buslijn: de ringbus 121. Maar niet voor alle bewoners is de ringlijn een uitkomst.

Bewoner Tjalling de Boer is kritisch op de gang van zaken en uitte meerdere malen op social media zijn onvrede. “Ik ben helemaal niet zo blij met de huidige vorm van de ringlijnbus. Precies Spaland/Sveaparken zit zonder vervoer in de avond en in het weekend richting het Hof van Spaland.”

De Boer is zelf slecht ter been en woont in het Sveapark. Een bezoekje voor hem aan het Hof van Spaland in het weekend is niet makkelijk te realiseren. Alleen de tram en de ringlijnbus rijden in het weekend. Omdat 10 minuten lopen richting de dichtstbijzijnde tramhalte geen optie is voor De Boer, is hij aangewezen op bus 121 richting Schiedam Centrum en vanaf daar weer terug Noord in met de tram. Een omslachtige route, vindt hij zelf.

De bezuiniging op de lijnbussen heeft een duidelijke oorzaak: corona. Door het virus worden de openbaar vervoersdiensten minder gebruikt door reizigers. En dat terwijl vervoersmaatschappij RET 10% van de financiering moet bekostigen uit tram-, metro- en buskaartjes.

Metropoolregio

Opdrachtgever voor het openbaar vervoer is de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), waar 23 gemeenten uit de regio zitting hebben en beslissingen nemen. Wethouder Marcel Houtkamp (D66) van mobiliteit zegt al felle gesprekken te hebben gevoerd binnen de MRDH om überhaupt iets aan de bereikbaarheid van Noord te verbeteren en ziet geen snelle oplossing. “Dit is het beste wat we op dit moment konden bereiken. Rijden in twee richtingen zou ongelooflijk veel geld kosten.”

Volgens De Boer valt dat wel mee. “Met een kleine aanpassing zou je heel veel mensen hier gelukkig maken. Het is alleen kwestie van regelen en nadenken. Volgens mij kost het dan niet meer geld, maar gewoon hetzelfde.” De gemeente Schiedam investeerde al extra in het openbaar vervoer in Noord. De kosten voor de ringlijnbus 121 worden deels gedragen door de gemeente. Dat is ongebruikelijk: het overgrote merendeel van de openbaar vervoersvoorzieningen worden bekostigd door het Rijk.

Toekomst

Waar Houtkamp aangeeft dat de gemeente Schiedam haar best wil doen om de bereikbaarheid in de toekomst te verbeteren, heeft woordvoerder Rolf Harbers van de RET geen geruststellende mededeling voor De Boer. “Je moet kijken naar de vraag daar. Het gebruik in Noord blijkt toch vrij beperkt.” Het beperkte gebruik betekent niet dat er niet gekeken wordt naar verbetering in Noord, zegt Harbers. “Het gesprek over verbetering zullen we blijven voeren.”