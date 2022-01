Schiedam ‘lichtend voorbeeld’ in strijd tegen leegstand winkelpanden

Het aantal leegstaande winkelpanden is in Schiedam stevig gedaald. Zo’n tien jaar geleden stond nog 30 procent van de winkelpanden leeg, nu is dat gezakt naar zo’n 11 procent, blijkt uit onderzoek van Locatus. Sterker nog, Schiedam wordt zelfs als voorbeeldstad genoemd. “Dat is ook zo”, zegt wethouder Binnenstad, Marcel Houtkamp.

Al vanaf 2012 is de gemeente, samen met de winkeliers en eigenaren van panden bezig om het ondernemingsklimaat in Schiedam te verbeteren. Lange tijd was de Hoogstraat juist hét voorbeeld in Nederland van leegstand in winkelstraten. Ook toen de plannen om de winkels weer vol te krijgen, druk uitgevoerd werden. “Dat begint op een dag te irriteren. Je bent met alle ondernemers en het centrummanagement energie en geld erin aan het steken. En dan komt er in 2016 iemand langs om je te vertellen dat je kampioen leegstand bent. Bij PEC Zwolle willen ze ook niet dagelijks horen dat ze onderaan staan.”

De winkelleegstand daalde de laatste jaren pas echt hard. Van 25 procent in 2017 naar zo’n 11 procent afgelopen jaar. Een resultaat om trots op te zijn zegt Houtkamp. “We hebben er met geld, beleid en visie wat van gemaakt. Zo zijn er subsidies uitgegeven voor het opknappen van winkelpanden. Alle maatregelen bij elkaar, werpen nu hun vruchten af.”