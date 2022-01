Burgemeesters Drechtsteden doen dringende oproep aan Den Haag: 'knopen doorhakken'

De burgemeesters van Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht hebben de afgelopen week open brieven gestuurd naar Den Haag. Met allemaal dezelfde boodschap: 'steun de ondernemers!'. Dit in de hoop invloed te hebben op de vrijdagavond aan te kondigen versoepelingen.

"Je hoort de boodschap vanuit het hele land," zegt de Dordtse burgemeester Wouter Kolff. "Het water staat bij winkeliers, horecaondernemers en sportverenigingen aan de lippen." En dus wordt het tijd om iets te veranderen. Dat vindt ook de Zwijndrechtse burgemeester Hein van der Loo. "De maatregelen die getroffen worden om corona te bestrijden een hebben te groot effect op onze ondernemers." Kolff: "Er is een noodzaak om in de volle breedte met versoepelingen te komen, zei ik donderdag tegen het kabinet tijdens het veiligheidsberaad."

Goede balans

In Sliedrecht geeft burgemeester Jan de Vries aan zich als gemeente graag aan de maatregelen te houden, maar hij vindt het ook belangrijk dat er een goede balans wordt gevonden. "Enerzijds zo veel mogelijk veiligheid en gezondheid waarborgen. Anderzijds het economische en maatschappelijk leven zo veel mogelijk door laten gaan. Als die balans niet weten te vinden, dan houden we het virus misschien wel in de tang, maar andere schaden zal vele maten groter zijn."

Een Sliedrechtse ondernemers gaf aan dit weekend gewoon de deuren te openen. In Alblasserdam klonk hetzelfde signaal voor de vrijdag. Dordrecht was de afgelopen dagen even Antwerpen. Donderdagmiddag werden er al versoepelingen aangekondigd. Zullen al deze signalen dan toch geholpen hebben? De burgemeesters denken van wel.

"Ook burgervader en burgermoeder"

"Ik heb groot vertrouwen in de wijsheid van het kabinet," zegt Van der Loo. "Deze invloed zou zeker een rol gespeeld kunnen hebben." Kolff: "We zijn niet alleen maar burgemeester die handhaaft op de maatregelen die worden ingevoerd, maar we zijn ook burgervader en burgermoeder van onze ondernemers, die echt lijden." De Sliedrechtse burgemeester verwacht dat het kabinet deze berichten serieus zal overnemen en gehoor geeft aan de dringende oproepen.

De gemeenten hebben de afgelopen 22 maanden al van alles gedaan of toegelaten om de ondernemers door de coronacrisis heen te slepen, zoals uitbreiding van terrassen, verruiming van de openingstijden en lokaal inkopen doen te stimuleren. Maar volgens de burgemeesters zijn de mogelijkheden op, en is het dus nu aan het kabinet om vrijdagavond knopen door te hakken.

Burgemeester Kolff van Dordrecht opperde donderdagavond in tv-programma Op1 om terug te gaan naar de avondlockdown, zoals die in de weken voor 19 december gold, zodat ook de horeca meer ruimte krijgt. Het is nog even afwachten wat het kabinet gaat vertellen.