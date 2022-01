Wat Rotterdammers echt willen doen na de lockdown

Esther Plak kan niet wachten om babyspulletjes te kopen. Zij gaat gelijk aan de slag als één van Esthers zestien buren in de begeleidwonenlocatie haar tipt over een pasgeboren baby. “Gelukkig had ik genoeg wol en kon ik wel dekentjes breien.” Maar een cadeaupakket voor een baby verdient meer dan gebreide dekentjes en kleren, vindt ze. Het liefst struint ze zaterdag al met haar begeleider Djossane Morais de Wibra, Zeeman en Action af naar knuffeltjes.

Diossane Morais en Esther Plak | Foto: Rijnmond

Dat ze vanaf morgen meer naar buiten kan is ook al een hele verbetering voor Esther. Zij is afhankelijk van zuurstoftoediening, maar kan twee uur lang uitjes doen. Alleen de dagbesteding was door de lockdown gestopt en Djossane kwam haar minder vaak halen. “We konden naar zo weinig toe.” Beiden kijken uit naar weer varen en eten met elkaar. Esther weet de perfecte plek: “We gaan naar de pannenkoekenboot.”

Cheryl van Leyden verlangt naar ochtenden shoppen. “Ik vind het zo lekker, dat is een uitje met mezelf!” Femke Wanders vindt het handiger om gewoon online te shoppen. “Maar spijkerbroeken moet je echt passen”, zijn ze met elkaar eens.

Femke Wanders en Cheryl van Leyden | Foto: Annelies Romers

Vooral missen ze de horeca. Femke werkte als barvrouw tot diep in de nacht, maar is inmiddels gewisseld van baan. Ze werkt nu binnen de geestelijke gezondheidszorg. “Vaak wordt benoemd dat scholen open moeten omdat er veel zelfmoordpogingen zijn bij jongeren. Ik denk vooral dat ontspanning en gezellige momenten in de horeca veel belangrijker zijn.”

‘Ik heb zin in werken’

Kostas Sotiriou zal als eerste de schoenenwinkel willen binnenlopen, “maar wel nadat ik de belasting, verzekering en boetes heb betaald.” De schoenen die hij nu aan heeft zijn een beetje koud, want het zijn zomerschoenen. Ten tweede zal hij naar de kapper gaan, want hij wil graag met wat korter haar in het restaurant staan.

Kostas Sotiriou | Foto: Annelies Romers

“Ik kan niet wachten om mijn gasten weer te zien,” zegt Kostas. Vanaf 1987 werkt hij in de horeca. Hij is de chef van de keuken en bediening. Momenteel maakt hij zich zorgen of zijn collega’s en hij salaris krijgen: “Ik kijk uit naar gewoon mijn werk weer doen.”

‘Cadeau voor mijn kleinkind’

Maria Kovacevic gaat nu meerdere keren per week naar de Kruidvat of Etos als uitje. Ze verheugt zich erop om meer te kunnen zien. “Het is al veel te lang gesloten”, zegt ze. “Ik wil wandelen, kijken, winkelen!”

Maria Kovacevic | Foto: Annelies Romers

Tijdens de lockdown vulde ze haar dagen met lekker eten maken. Maria shopt minder dus heeft ze geld om Joegoslavische delicatessen te maken, zoals sarma: gevulde wijnbladeren. Het is vrijdag Orthodox Nieuwjaar, de dag waarop ze het liefst haar kleinkind een cadeau geeft: “Maar daarvoor heb ik dus de winkels nodig!”