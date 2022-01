De koek is op voor horeca-ondernemers: 'Je wil vooruitkijken, maar moet leven bij de dag'

De koek is op. Onder dat motto gaat het merendeel van de horecazaken in het centrum van Dordrecht zaterdag open. De koffie is gratis. “Maar qua koek krijgen ze misschien kruimels, want de koek is op”, zegt Alex Verburg, eigenaar van Restaurant Post. Ook op andere plekken in het Rijnmondgebied zijn restaurants open om een signaal af te geven.

Tast Toe in Numansdorp is vrijdagmorgen om 11:00 uur open gegaan. “Er zaten meteen mensen binnen”, vertelt eigenaar Natasja Hörnemann. “Klanten geven aan dat ze ons willen steunen.” Tast Toe doet mee met de protestactie in de Hoeksche Waard waarbij winkels en horeca op vrijdag en zaterdag open zijn.

Frank Roolaart opent zaterdag de deuren van zijn Dutch Dukes in het centrum van Rotterdam: “Ik heb het vorige week al aangekondigd om een beetje druk uit te oefenen op het OMT-advies en kabinetsbesluit deze week en hoopte dat meer horeca zou volgen”, aldus de Rotterdamse horecaman. Naast Dutch Dukes is Roolaart eigenaar van evenementenlocatie HAL4 aan de Maas in Kralingen.

Positiviteit in barre tijden

De horecaondernemers houden zich aan de verdere maatregelen: er worden QR-codes gescand, de anderhalve meter wordt in acht genomen en mondkapjes zijn verplicht als klanten rondlopen. “Sommige mensen noemen het burgerlijke ongehoorzaamheid, ik noem het ondernemerslogica”, zegt Roolaart. “Ik ga niet open om vier weken open te zijn, ik ga open om een signaal af te geven."

Winkels mogen open op afspraak, eten op afspraak kan ook, dat heet reserveren Natasja Hörnemann, restaurant Tast Toe

Alex Verburg benoemt ook het sociale aspect van de actie in Dordrecht: “Een beetje positiviteit in barre tijden, niet alleen voor mij maar ook voor het personeel en de gasten. Even elkaar weer zien en lol maken.”

Voor de ondernemers is de rek eruit. “Deze lockdown is wel de zwaarste”, vindt Roolaart. Er is bij hem een gelatenheid ontstaan. Hij probeert positief te blijven: “Er zijn mensen die het nog zwaarder hebben. En een actie als deze geeft weer een beetje positiviteit. Ik heb heel veel reacties gekregen op het open gaan van de Dutch Dukes. Ik doe het met reservering om het binnen de perken te houden, maar er zijn heel veel mensen die willen komen.”

Frustratie

Naast gelatenheid voelt Roolaart ook frustratie over het feit dat in andere landen de horeca wel open is: “De vorige lockdown was ook zwaar, maar toen was heel Europa dicht.” Dutch Dukes is een nieuwe kroeg van Roolaart, hij is in augustus 2021 open gegaan. Dat betekent dat hij niet in aanmerking komt voor overheidssteun voor deze zaak.

Tast Toe in Numansdorp is ook in coronatijd begonnen. In juni 2021 openden de deuren van de nieuwe horecagelegenheid in het centrum van Numansdorp. Of de zaak overheidssteun krijgt, weten de eigenaren nog niet. “Het is klap op klap”, zegt Hörnemann, bij wie vooral de onzekerheid hard binnenkomt. “Van de één op de andere dag hoorden we voor kerst dat we dicht moesten. We hadden plannen gemaakt voor kerst, heel de zaak mooi versierd en zouden vol zitten met diners.”

Vervolgens werd het besluit genomen dat de horeca om 17:00 uur dicht moest. “We laten ons niet kisten en maken plannen voor een kerstbrunch en dan moet je dan de één op de andere dag dicht. Alles was al ingekocht.” Ook Hörnemann probeert toch positief te blijven: “Het is een eigenschap van ons, we proberen er altijd iets van te maken, dat zit in ons karakter. We blijven vanaf positieve kant bekijken, we houden het nog vol, maar de rek is eruit.”

Toekomst

Alex Verburg heeft meer horecazaken dan Post in Dordrecht. Hij vreest voor de toekomst. Horecapersoneel loopt weg, hoewel de werknemers van Verburg nog altijd trouw zijn. Zijn zorgen zijn met name financieel: “De steun vanuit het kabinet vergoedt niet de winst die je misloopt. Winst die je nodig hebt om te investeren. Die is knetterhard nodig, voor trainingen van het personeel, voor materiaal in de zaak. De komende drie jaar moeten we dik afbetalen aan de belasting, dat is een pijndossier.”

Verburg hoopt dat het nieuwe kabinet kijkt naar de compensatie hiervoor. “Zo niet, dan gaan veel mensen alsnog om. Hoe gaan we dat doen? We hebben al zoveel shit over ons heen gekregen de afgelopen twee jaar. Eigenlijk wil je als ondernemer nu niet te veel vooruit kijken, nou ja je wil wel, maar je moet leven bij de dag.”

Roolaart lijkt in Rotterdam niet veel medestanders te krijgen voor het open gaan. Marga Versluis van Café Easy in Delfshaven steunt de actie wel. Zij gaat nog proberen meer ondernemers zo ver te krijgen om de deuren te openen. Café Easy is een klein kunst- en muziek café. “Ze zeggen: ‘je bent klein, je hebt geen macht’ maar Easy bestaat 36 jaar. Ik ga anderen motiveren om mee te doen. Veel kleintjes kunnen ook een vuist maken”, zegt Versluis.

Uitwaaien op het strand

Ze vindt het belangrijk dat er een signaal wordt afgegeven: “Ik red het persoonlijk wel, ik heb aow, een oud huis en rijd op een fiets, maar de zaak staat er hartstikke slecht voor terwijl ik nooit schulden heb gehad.” Ook Versluis probeert positief te blijven: “Zorgen maken heeft geen zin, daar los je niks mee op. Mijn vader zei altijd: ‘wat er ook gebeurt, ga de oplossing zoeken’. Als het me teveel wordt, dan ga ik een dag uitwaaien op het strand. Ik probeer er toch het beste van maken.”

Maar de caféhoudster vindt het belangrijk dat er een krachtig signaal wordt afgegeven. “Ik heb tranentrekkende verhalen gehoord van mensen die er geestelijk en financieel zo slecht voorstaan.” Anders dan andere horeca-eigenaren is Versluis van plan om zo lang mogelijk open te blijven. “Als ze me ongemoeid laten, blijf ik open. Twee uur vind ik geen statement. Maar als de BOA’s komen, sta ik met mijn rug tegen de muur.”

Voor de toekomst ziet Versluis niet alleen op tegen het terugbetaling van de lening. “Ik heb al gehoord dat de brouwerijen de prijzen verhogen en de gasprijzen spelen ook mee”, zegt de somber. Dan moet ze het telefoongesprek beëindigen: “Ik ga nog even op pad om mensen over te halen ook open te gaan. Er is angst, dat snap ik wel, maar we moeten een signaal afgeven.”