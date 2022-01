El Khayati in FC Rijnmond: 'Feyenoord moet ervoor zorgen dat het ook jeugdspelers bij zich houdt'

Feyenoord wil deze winter nog wat versterkingen halen, zo bevestigde ook trainer Arne Slot op de persconferentie vrijdag. Nasser El Khayati begrijpt dat, maar hoopt ook dat er een plan is met de diverse jeugdspelers die we dit seizoen al in actie hebben zien komen. Dat zegt de Rotterdamse profvoetballer in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond.

In de uitzending blikken we vooruit op de start van de tweede seizoenshelft van de eredivisie. Feyenoord speelt daarin zaterdagavond thuis tegen Vitesse en Sparta gaat zondag op bezoek bij SC Cambuur.

Voor de nodige clubs was deze winterstop een onstuimige voorbereiding op de hervatting, vanwege coronabesmettingen binnen de selectie. El Khayati buigt zich over de gecancelde kampen van Feyenoord en Sparta en de impact daarvan. "Het is irritant. Ik weet uit het verleden dat trainingskampen goed of fout kunnen uitpakken. Sommige spelers kwamen moe en lam terug van zo'n kamp, dan helpt het niet. Maar de oefenwedstrijden voor wedstrijdritme helpen wel weer wel mee."

Het gaat ook over de komst van Cole Bassett, de Amerikaanse middenvelder die woensdag in De Kuip wordt verwacht. El Khayati kijkt er van op. "Er zijn toch al genoeg middenvelders op dit moment? Met Aursnes, Til, Kökcü en Toornstra die je overal kan opstellen. Al kan wat extra kwaliteit erbij nooit kwaad natuurlijk."

Analyticus Emile Schelvis heeft zijn bedenkingen. "Varkenoord moet belangrijk worden, maak daar een statement in. Deze jongen is dan nog voor de toekomst, maar spelers als Bazoer of Veerman passen niet in de ingezette lijn. Geef dan het vertrouwen aan jongens als Hartjes en Milambo." El Khayati denkt ook aan deze spelers. "Bedenk ook wat de komst van zulke spelers doet met dit soort jonge spelers. En met hun familie. Wat is het plan, want anders gaan ze verder kijken. Dat is wel een risico. Het is ook een lange termijn kwestie, om dit soort spelers er bij te houden. Die cultuur moet veranderen, sneller en meer spelers door laten breken."

Sparta aast op revanche tegen sterk Cambuur

Sparta gaat dus verder met een wedstrijd tegen Cambuur. Eerder dit seizoen op Het Kasteel werd het 0-4. "Het was een dramawedstrijd, één van de allerslechtste die ik heb gezien van Sparta", blikt Ruud van Os terug. En bij 'de return' moet Sparta het nu stellen zonder doelman Maduka Okoye. Ook El Khayati denkt dat de Rotterdammers hem flink gaan missen. "Ik snap het wel, de wedstrijden nu zijn nog niet best, maar de Afrika Cup is een prachtig toernooi om aan mee te doen. Dus voor de speler snap ik de keuze, maar Sparta mist hem wel nu in een fase met een paar belangrijke en cruciale wedstrijden."

Sparta heeft met Younes Namli en Adrián Dalmau al wat versterkingen gehaald, maar er is volgens de mannen aan tafel nog meer nodig. Anders kan dit seizoen van Sparta een enorme deceptie worden. Ondanks het feit dat Henk Fraser al zijn contract heeft verlengd, denkt Emile Schelvis dat hij aan zijn laatste maanden bezig is. "Het is een gevoelsmens en ik ken hem al behoorlijk lang. Als ik hem zo zie en hoor, dan denk ik dat hij na dit seizoen stopt op Het Kasteel."

Kijk hieronder de hele uitzending van FC Rijnmond terug.