Burgemeester Aboutaleb: versoepelingen coronamaatregelen zijn gedurfd

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb noemt de versoepelingen van het nieuwe kabinet 'gedurfd'. Tegelijk denkt hij ook dat het goed is, omdat het draagvlak voor de maatregelen was afgenomen.

Aboutaleb is blij dat het kabinet heeft geluisterd naar een aantal dingen die hij tijdens het veiligheidsberaad heeft ingebracht als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en als burgemeester van Rotterdam: "Ik heb het punt van winkelen ingebracht. De oorspronkelijke redenering was om een afspraak te maken en een aantal mensen per vierkante meter toe te staan." Aboutaleb is blij dat mensen geen afspraak meer hoeven te maken, maar dat alleen wordt gekeken naar de hoeveelheid mensen per vierkante meter in een winkel.

Ook is de burgemeester van Rotterdam tevreden dat premier Rutte en minister Kuipers in de persconferentie perspectief hebben geboden aan de horeca- en cultuursector. Over tien dagen wordt gekeken of ook voor die sectoren versoepelingen doorgevoerd kunnen worden. Dat is afhankelijk van hoe de cijfers zich de komende tijd blijven ontwikkelen.

'Redelijk strenge witte jas'

Over de versoepelingen als geheel zegt Aboutaleb tegen Rijnmond wel dat het 'gedurfd' is. "Hij is een redelijk strenge witte jas", verwijzend naar voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en minister Kuipers. Tegelijk is het volgens hem goed dat er versoepelingen aankomen: "Als dit de druk iets vermindert, dan vind ik het een goed besluit."

De regering heeft het advies over het dragen van mondkapjes aangescherpt. Het advies is nu om in afgesloten ruimtes en openbare plekken waar het erg druk is, een mondmasker type 2 te dragen. Die houden meer bacteriën tegen dan de huis-tuin-en-keukenmondkapjes. Het is voorlopig een advies en geen plicht, zegt het kabinet.

Mocht het een verplichting worden dan is het volgens Aboutaleb vrijwel onmogelijk om goed in de gaten te kunnen houden wie welk type mondmasker draagt: "We gaan niet handhaven. Dat is niet te doen. Ik heb wel een andere zorg: dat soort mondmaskers is veel duurder. Maar Rotterdam gaat daar wel een mouw aan passen", besloot hij zijn zorgen daarover.