Rotterdamse raadsleden met dood bedreigd: 'Dit is gewoon echt niet oké'

PvdA-raadslid Co Engberts over doodsbedreiging en aangifte

Een dag nadat Co Engberts (PvdA) en Maurice Meeuwissen (PVV) in de Rotterdamse gemeenteraad hard met elkaar in botsing kwamen, zijn ze allebei met de dood bedreigd. De twee politici doen aangifte van bedreiging.

PVV-voorman Meeuwissen heeft de bedreiging die hij ontving op Twitter gezet. In de e-mail staat onder meer: "De enige goeie plek voor zo'n man als hij is aan een hoge boom met een touw om zijn nek." Meeuwissen hoopt dat de persoon die dit bericht heeft verzonden nog voor de verkiezingen in maart voor de rechter staat. "Ik denk dat via het IP-adres wel valt te achterhalen om wie het gaat."

Engberts zegt dat hij de bedreiging niet letterlijk wil citeren: "Op een gegeven moment kreeg ik een minder plezierige email van iemand die vond dat ik op korte termijn wel dood moet zijn. Daar kwam het op neer", zegt hij tegen Rijnmond.

Het waren heftige uren na afloop van het debat donderdag in de gemeenteraad, zegt Engberts. Tijdens het debat dreigde Meeuwissen zijn collega Engberts met een tribunaal of een rechtbank. Aanleiding daarvoor was dat Meeuwissen vindt dat sommige politici zich erg negatief hadden uitgelaten over de mogelijke komst van Forum voor Democratie naar Rotterdam.

'Dit gaat onder je huid zitten'

Een doodsbedreiging gaat Engberts niet in de koude kleren zitten: "Je krijgt als raadslid wel vaker gekke dingen. Maar toen ik vanochtend wakker werd, dacht ik: ja, dit is het dus als iets onder je huid gaat zitten. Toen ik naar de supermarkt liep en merkte dat er iemand dicht achter me liep, ging ik aan de overkant van de straat lopen. Dit is gewoon echt niet oké."

Volgens Engberts is te achterhalen wie de e-mail heeft gestuurd: "De persoon is herleidbaar", zegt hij. "Ik vind dat we een duidelijke norm moeten stellen over hoe we met elkaar gaan in deze samenleving. We gaan elkaar niet de dood in wensen. We gaan op een normale manier met elkaar om, dat is de norm", voegt Engberts toe.

Vaker bedreigingen

Bedreigingen komen Engberts niet vreemd voor: "Maar het zijn vaak onnavolgbare dingen. Ik moest een keer met een roestige heggenschaar worden besneden. Of dat we met de hele fractie moeten worden geëxecuteerd. Maar deze keer was het zo duidelijk te relateren aan wat er in het debat was gebeurd en het was op mij als persoon gericht. Daarom doe ik aangifte."

De PvdA'er noemt het verdrietig dat Meeuwissen ook bedreigd is en dat het goed is dat hij aangifte doet: "We moeten echt duidelijk maken dat dit niet kan." Na het debat heeft Engberts geen contact meer gehad met de PVV'er: "Nee. Daar heb ik ook geen behoefte aan."

Meeuwissen zegt dat hij zondagmorgen aangifte doet. "Ik heb goede hoop dat de afzender van de e-mail aan de fractie via een IP-adres is te achterhalen."