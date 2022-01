Opnieuw geen publiek welkom bij ABN AMRO World Tennis Tournament

Andrey Rublev en Marton Fucsovics in de finale van het ABN AMRO WTT vorig jaar | Foto: Henk Seppen/Orange Pictures

Voor het tweede jaar op rij is er geen publiek welkom bij het ABN AMRO World Tennis Tournament. De onzekerheid rondom coronamaatregelen laat de organisatie hiertoe besluiten. "Dit is een enorme teleurstelling voor ons, voor de spelers, maar vooral voor de fans," zegt toernooidirecteur Richard Krajicek in een persbericht.

De 49e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament vindt plaats van 5 tot en met 13 februari 2022 in het Rotterdamse Ahoy. Volgens de directeur van de evenementenhal Jolanda Jansen is het organisatorisch niet mogelijk om op het laatste moment alsnog publiek toe te laten, mochten de regels het dan toestaan. "Het opbouwen van alles wat de fans van ons gewend zijn, is op korte termijn niet realistisch."

Het toptennis in Ahoy is wel live te volgen op Radio Rijnmond. Vijf spelers uit de mondiale top 10 maken dit jaar hun opwachting in Rotterdam.