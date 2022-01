Excelsior sluit roerige coronaweek af met doelpuntloos gelijkspel tegen De Graafschap

Excelsior heeft een punt overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen De Graafschap. Na een roerige week, waarin het te maken kregen met een corona-uitbraak en een afgelast duel met ADO Den Haag, bleef het 0-0 in Rotterdam.

Wie er bij Excelsior de afgelopen week besmet raakte met het coronavirus is niet bekend gemaakt, maar ten opzichte van de laatste wedstrijd van 2021 bij FC Dordrecht (1-1) zaten keeper Stijn van Gassel, Siebe Horemans, Hugo Botermans en Couhaib Driouech vandaag niet in de selectie. Michael Chacon was geschorst.

Sven Nieuwkpoort (ziek vorige wedstrijd) en Marouan Azarkan (knieblessure) keerden juist terug. De Belgische doelman Bo Geens maakte tegen De Graafschap zijn debuut en voor zijn landgenoot Horemans eindigde er een bijzondere reeks. Hij miste sinds februari 2020 geen officieel duel, een reeks van 65 wedstrijden.

Kansen spaarzaam

De nummers twee en zes maakten er geen spektakelstuk van in Kralingen waardoor de kansen schaars bleven. Uit een standaardsituatie was De Graafschap na een kwartier dichtbij. De boomlange verdediger Ted van der Pavert tikte van dichtbij op de paal. Na ruim een half uur werd de thuisploeg sterker en de grootste kans was vervolgens voor Reuven Niemeijer. Hij schoot net naast.

Na rust was een voormalig speler van Sparta en FC Dordrecht erg dichtbij een doelpunt. Danzell Gravenberch raakte de paal. Aan de andere kant knalde Feyenoord-huurling Azarkan op de vuisten van Hidde Jurjus na een knappe actie. De buitenspeler maakte hierna plaatst voor debutant Kenzo Goudmijn.

De Graafschap probeerde vervolgens druk uit te voeren op Excelsior, kreeg een karrevracht aan corners, maar scoorde niet meer. Namens Excelsior schoot Niemeijer nog wild over.

Opstelling Excelsior

Geens, Aberkane, Vlasenko, Nieuwpoort, El Yaakoubi, Ormonde-Ottewill, Wieffer, Baas. Niemeijer, Azarkan (65' Goudmijn), Dallinga.

Affiche tussen Bannis en Antonucci onbeslist

Naast Excelsior - De Graafschap stond er nog een topper op het programma in de Keuken Kampioen Divisie tussen NAC Breda en koploper Volendam. Feyenoord-huurlingen Naoufal Bannis (NAC) en Frencesco Antonocci (Volendam) stonden beiden in de basis. Vooral Bannis kreeg enkele goede kansen om te scoren, maar hij liet na voor een droomdebuut te zorgen. Ook dit duel eindigde in 0-0.