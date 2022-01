Het weer van vandaag: af en toe zon

Na een grijze ochtend met hier en daar nog wat nevel of mist krijgen we vandaag eindelijk op een aantal plaatsen weer de zon (even) te zien. Vooral landinwaarts is de kans om de zon te zien groter dan in het westen van onze regio. Het blijft vandaag overal droog en met slechts 4 of 5 graden is het aan de frisse kant.

De wind komt uit het zuiden tot zuidoosten en is slechts zwak tot matig. Vanavond en vannacht neemt de bewolking overal weer toe op nadering van een zwakke storing. Eerst daalt de temperatuur naar 1 of 2 graden, maar loopt later in de nacht geleidelijk weer wat op. De wind draait naar het zuidwesten en waait zwak tot matig.

Morgen hebben we te maken met bewolking en kan er lokaal wat lichte regen of een buitje vallen, veel lijkt het niet voor te gaan stellen en lokaal is ook nog even de zon te zien. Met 8 graden is het een stukje zachter dan op zaterdag. De wind draait naar het westen en neemt in kracht toe en wordt matig boven land tot vrij krachtig aan zee, kracht 3 tot 5.

VOORUITZICHTEN:

Op maandag en dinsdag zien we geregeld de zon en blijft het overal droog. Vanaf woensdag is er weer meer bewolking en neemt de kans op neerslag weer iets toe. Tijdens de nachten is er soms kans op nevel en mist. Maandag is het met 9 graden aan de zachte kant, de dagen erna liggen de temperaturen vaak tussen de 7 en de 8 graden.