Excelsior Maassluis leeft toe naar Ajax-clash: 'Misschien plak ik wel wat Feyenoord-stickers'

Feyenoord-fan Jean-Paul van Leeuwen wist al wel wat hem te wachten stond toen Ajax uit de koker kwam als tegenstander van Excelsior Maassluis in de achtste finale van de KNVB Beker. Hij werd overladen met berichten.

"De reacties variëren van verre kennissen tot mensen dichter in de buurt. Van positieve reacties tot mensen die beginnen over Steven Berghuis of zeggen dat ik vooral mijn been moet laten hangen als ik in duel kom met een Ajax-speler. Iedereen wil blijkbaar toch iets tegen je zeggen. Ik zei laatst al tegen mijn vrouw: je wordt echt als BN'er aangesproken deze dagen", vertelt de doelman van Excelsior Maassluis.

Hoewel er geen supporters mee mogen naar Amsterdam, leeft de strijd met Ajax overduidelijk in Maassluis. Iets wat ook Dogan Corneille merkt, al had de trainer van de Tricolores liever een tegenstander van een ander kaliber gehad.

"ADO of Telstar bijvoorbeeld, en dan thuis. Niet dat je die ploegen zomaar even oprolt, maar dan heb je wel net wat meer kans dan tegen een ploeg als Ajax. In die gedachte was ik overigens een van de weinige", grinnikt Corneille.

Aan de wedstrijdvoorbereiding lag het bij Excelsior Maassluis in ieder geval niet. Waar die ploeg de voorbije week in Spanje verbleef, vertrok tegenstander Ajax halsoverkop uit Portugal vanwege meerdere coronabesmettingen in de selectie. In die periode deden Corneille en kornuiten ervaring op hoe het is om een landskampioen verslaan. Lincoln Red Imps, kampioen van Gibraltar, moest er met 4-3 aan geloven.

"Wij zijn naar Benalmádena geweest. Heerlijke temperatuur, we hebben er lekker getraind en een goede wedstrijd gespeeld. Ik vind het mooi om te zien dat de spelers op zo'n trainingskamp naar elkaar toe groeien", vertelt Corneille.

Bijleren

Het belangrijkste gespreksthema tijdens het trainingskamp? Het duel met Ajax. Niet gek ook, het is misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen voor Excelsior Maassluis. En nog een ander ding: de een kijkt er naar uit om in het stadion van zijn favoriete club te spelen, de ander om de aartsrivaal schade te berokkenen.

Van Leeuwen: "Ja, er zijn best wat gasten uit onze selectie niet voor Feyenoord. In mijn ogen kan je eigenlijk maar voor één club zijn als je uit deze regio komt. Die andere gasten moeten dus nog behoorlijk wat bijleren."

Een van de gasten die daar volgens Van Leeuwen voor in aanmerking zou komen, is Bram Wennekers, maker van het winnende doelpunt tegen FC Emmen (1-0 zege) in de zestiende finale.

"Ik ben voor Ajax, kom uit een echte Ajax-familie. De wedstrijd wordt speciaal voor mij, je gaat toch tegen gasten spelen die je normaal op televisie ziet en bewondert. Maar ik geef ze wel gewoon een schop als het nodig is", vertelt Wennekers met een glimlach.

De aanvaller baalt dat er geen supporters aanwezig mogen zijn in de Johan Cruijff Arena. "Dit is een pot die je in je leven nooit meer gaat spelen. Mijn vader zei het net nog tegen me, dat hij ervan baalde. Hoewel we dit natuurlijk al aan zagen komen, hoopten we er toch nog op dat er toch wat publiek bij mocht zijn. Maar helaas."

Aan de andere kant biedt het Excelsior Maassluis misschien ook wel kansen. Al helpt het maar één procent; dan wordt de kans van de tweededivisionist er al een stuk groter op.

Corneille: "Hoeveel kans ik ons geef? Minder dan vijf procent. We gaan naar achter gedrukt worden, dat is zeker. Maar hoe langer het 0-0 blijft, hoe meer onze kansen toenemen. Belangrijk is om de toevoer van Ajax te stuiten. Doen we dat niet, dan worden we compleet koekoek gespeeld."

Misschien dat de spelers van Excelsior Maassluis vlak voor het duel nog een lesje geloven in jezelf en elkaar kunnen krijgen van Van Leeuwen, die vol vertrouwen is.

"Als je deze wedstrijd wint en die twee erna ook, sta je gewoon in De Kuip. Waarom zou dat niet kunnen? Het gaat erom dat we zelf geloven dat we kansrijk zijn, zoals we tegen Emmen deden. Dan geloof ik er echt wel in", zegt Van Leeuwen, die bij een goed resultaat overigens niet van plan is om een Feyenoord-vlag te tonen. "Nee joh. Alhoewel: misschien plak ik wel wat Feyenoord-stickers."