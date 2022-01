Na een moeilijke periode zijn de kappers weer open: 'We kunnen hopelijk de salarissen en de huur weer bij elkaar verdienen'

Het afsprakenboek staat gelijk voor de hele dag vol, tot 6 uur 's avonds. Vanaf volgende week is de salon open tot 5 uur. "Daarmee verandert er niets aan onze openingstijden". Omdat de kappers toch weer een flinke periode dicht zijn geweest, was het ook voor Rietdijk spannend. "Nu we halverwege de maand open gaan, kunnen we hopelijk toch weer de salarissen en de huur bij elkaar verdienen. Daar ben ik erg blij mee", aldus de eigenaresse van de haarsalon in Vlaardingen.

De 'persconferentie nieuwe stijl' was een welkome verandering. "De afbeeldingen waren verhelderend, en Kuipers doet het anders dan de Jonge". Wel zijn er zorgen over de horeca, want volgens de kapster is er weinig verschil tussen bij de kapper zitten, of met je familie in een restaurant: "Als je gewoon gezond bent, dan zou dat gewoon moeten kunnen, denk ik." In het centrum van Vlaardingen gaan zaterdag een aantal horecazaken wel uit protest open. De ondernemers hadden met elkaar afgesproken dat ze samen open zouden gaan. "Als we straks klaar zijn, dan geven we een feestje op het plein. Dan kunnen we de horecaondernemers steunen, door bij hun een bittergarnituurtje te halen."

Hygiëne-maatregelen

Bij de salon van Leonie Rietdijk houden ze zich goed aan de maatregelen. Zo houden ze alle klanten uit elkaar, op meer dan anderhalve meter. "We werken met mondkapjes op en we maken goed schoon", zegt Rietdijk. "Verder vragen we of ze hun handen willen ontsmetten. We werken alleen op afspraak en registreren onze klanten, zodat we hen kunnen bellen als er een besmetting bij ons is geweest. Gelukkig hebben we nog nooit een besmetting gehad in de salon."

Klanten reageren blij. "We worden heel veel gebeld, maar gelukkig kunnen klanten online een afspraak maken." Bij sommige klanten zie je wel dat er een korte sluiting is geweest: "4 weken is nog wel redelijk, maar als je net je afspraak op 16 december had, dan zie je het wel. Uitgroei hoort er wel een beetje bij, wij schrikken er niet meer van."