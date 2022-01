Feyenoord opent de tweede seizoenshelft tegen Vitesse, luister live mee op Radio Rijnmond

Na een rommelige winterstop begint Feyenoord deze zaterdagavond aan de tweede seizoenshelft. Met nummer vier Vitesse wacht meteen een pittige tegenstander voor de Rotterdammers. Aftrap is om 20:00 uur in De Kuip, via Radio Rijnmond hoef je uiteraard helemaal niets te missen.

Om 19:00 uur beginnen we aan de uitzending van Radio Rijnmond Sport op 93.4 FM, met presentator Dennis Kranenburg. In De Kuip zorgen de vertrouwde stemmen van Dennis van Eersel en Sinclair Bischop voor het radiocommentaar bij Feyenoord-Vitesse.

Luister via onderstaande stream vanaf 19:00 naar Radio Rijnmond Sport.

Een geschrapt trainingskamp, verschillende coronabesmettingen in de selectie en de trainer een aantal dagen in thuisquarantaine. Arne Slot en Feyenoord kenden een rommelige voorbereiding op de tweede seizoenshelft. "Maar ik zie daar juist ook een kans in", reageerde de trainer van de Rotterdammers vrijdag op de vooruitblikkende persconferentie.

"Omdat ik denk dat de komende maanden constant rommelig zullen zijn", vervolgde Slot. "Ik heb tegen de spelers gezegd dat dit een heel fijne en goede ervaring is, meteen in de eerste week. Het zal niet de laatste week zijn waarin we met veranderende omstandigheden te maken hebben. Daar hebben we nu goed op getraind."

Ondanks de coronabesmettingen binnen zijn selectie heeft Slot zaterdagavond tegen Vitesse iedereen weer tot zijn beschikking, op Luis Sinisterra na. De Colombiaan komt nog terug van een blessure.

Eerder dit seizoen leed Feyenoord een vervelende nederlaag in Arnhem. In een met tijdrekken, opstootjes en emoties gevulde wedstrijd trok Vitesse met 2-1 aan het langste eind.

We houden rondom de wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse ook een liveblog bij. Dat is hieronder te volgen.

Feyenoord - Vitesse (aftrap 20:00 uur)

Opstelling Feyenoord: NNB