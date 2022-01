Slordig Feyenoord kan totaal geen vuist maken tegen Vitesse en lijdt zure thuisnederlaag

Het was voor Feyenoord alweer even geleden dat Vitesse in De Kuip werd verslagen. De Rotterdammers wisten de laatste vijf duels met Vitesse niet te winnen. De laatste zege dateert alweer van september 2018. Destijds werd met 2-1 gewonnen door doelpunten van Eric Botteghin en Robin van Persie.

Bij Feyenoord zat Marcos Senesi op de bank, evenals Jens Toornstra. De Argentijnse verdediger werd in het hart van de defensie vervangen door Lutsharel Geertruida, terwijl Alireza Jahanbakhsh - net als in de laatste wedstrijd van Feyenoord voor de winterstop tegen SC Heerenveen - de voorkeur kreeg boven Toornstra.

Weinig vertier

Feyenoord, dat speelde met rouwbanden ter nagedachtenis aan de recent overleden publiekslieveling Christian Gyan, deelde na zes minuten het eerste speldenprikje uit. Orkun Kökcü kreeg een schietkans van net buiten de zestien, maar produceerde niet meer dan een rollertje. Vitesse was daarna uit een corner gevaarlijker, toen Jacob Rasmussen mocht koppen, maar dat recht in de handen van Justin Bijlow deed.

Tekst gaat verder onder de foto.

Lutsharel Geertruida krijgt een gele kaart tegen Vitesse | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

De doelman van Feyenoord moest, na ongevaarlijke doelpogingen van Bryan Linssen en Reiss Nelson, opnieuw in actie komen na een vrije trap van Adrian Grbic. De Vitesse-debutant nam het doel van Bijlow van afstand onder vuur, maar zag de keeper redden met zijn vuisten.

Het was niet veel later opnieuw aan Bijlow te danken dat Feyenoord niet op achterstand kwam. Marcus Pedersen wilde de bal bij de achterlijn wegtrappen, maar deed dat tegen Toni Domgjoni. Daardoor belandde de bal bijna voor de voeten van de Vitesse-aanvaller. Door attent optreden wist Bijlow echter te voorkomen dat de spits gevaarlijk werd. De eerste helft bood voor de Feyenoord-fan al met al weinig vertier.

Aanvallend onmachtig

De Rotterdammers brachten in offensief opzicht weinig en snakten naar een aanvallende impuls. Die kwam er zaterdagavond niet, maar volgt in de persoon van Patrik Walemark waarschijnlijk snel. De 21-jarige rechtsbuiten van het Zweedse BK Häcken zat tijdens het duel met Vitesse op de tribune en gaat op korte termijn tekenen in De Kuip.

Tekst gaat verder onder de foto.

Patrik Walemark in De Kuip tijdens Feyenoord-Vitesse | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

De jongeling moet de concurrentiestrijd aangaan met Jahanbakhsh, die tegen Vitesse geen potten kon breken. Dat gold overigens niet alleen voor de Iraniër, want heel Feyenoord maakte een zwakke indruk bij de hervatting van de competitie.

Dat werd uiteindelijk in een tweede helft met amper kansen afgestraft door Loïs Openda, die zich eerder dit seizoen in Arnhem ook al ontpopte tot plaaggeest van de ploeg van Arne Slot. De spits profiteerde van miscommunicatie tussen Marcus Pedersen en Bijlow.

Feyenoord dacht vervolgens snel langszij te komen, maar kwam na ingrijpen van de VAR van een koude kermis thuis. Guus Til scoorde, maar Cyriel Dessers stond in aanloop naar de afgekeurde treffer hinderlijk buitenspel. In het restant van de wedstrijd kwam de nummer 3 van de eredivisie, buiten een mogelijkheid voor Til, niet meer in de buurt van de gelijkmaker.

Feyenoord wist daarmee voor de zesde keer op rij niet te winnen van Vitesse, dat de Rotterdammers met een kater aan 2022 laat beginnen en op de ranglijst nadert tot op drie punten.

Feyenoord - Vitesse 0-1 (0-0)

69' Loïs Openda 0-1

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner (82' Toornstra), Geertruida, Malacia; Aursnes, Kökcü, Til; Jahanbakhsh, Linssen, Nelson (68' Dessers)