Cafés openen uit protest hun deuren in Rotterdam

Kroegbaas Frank Rolaart in zijn kroeg The Dutch Dukes | Foto: Ronald van Oudheusden / Rijnmond

Frank Roolaart heeft vooral het rumoer gemist in zijn kroeg The Dutch Dukes aan de Witte de Withstraat in Rotterdam. Zaterdag opende hij de deuren van zijn kroeg als statement. Het zit hem dwars dat hij nog niet open mag. "In Antwerpen mag het wel: reuring in de binnenstad. Ik mis het geluid van mensen die het gezellig hebben met elkaar." Ook al kon Roolaart maar kort open zijn, zijn vaste gasten waren hem zeer dankbaar.

Roolaart had wel bij de gemeente aangegeven dat hij een protestactie zou gaan doen. Hij heeft er begrip voor dat de gemeente Rotterdam uiteindelijk wel handhaaft, omdat het landelijk beleid is. "Als ze niet zouden gaan handhaven, dan was ik vandaag open gebleven en was ik ook morgen opengegaan. En anderen hadden dat ook gedaan, denk ik."

Aan de Witte de Withstraat zijn een paar horecazaken open op zaterdag. "Ik had liever gezien dat de afgelopen tijd meer horecagelegenheden ervoor gekozen zouden hebben om open te gaan. Vanuit de winkels is de druk enorm geworden, en dat heeft er toch voor gezorgd dat de winkels tóch weer open mogen", denkt Roolaart. Hij hoopt dat de horeca hetzelfde in beweging kan zetten door af en toe uit protest de deuren te openen.

Zijn zaak moest wel een paar uur later weer dicht. Toen de BOA's langskwamen, besloot hij om de zaak een uur later weer te sluiten. De kroegbaas voelt zich machteloos: "Wat heel erg steekt is dat je 100 kilometer verderop een soort openluchtfestival hebt in België, omdat in Antwerpen vooral Nederlanders de vrijheid opzoeken. In de horeca kunnen we veilig open, dat weet ik zeker."

Deze eerste dag zat zijn zaak gezellig vol, maar hij hield zich wel aan de maatregelen. Hij denkt ook niet dat hij snel nog een nieuw statement gaat maken: "Nu is het weer aan andere zaken om te laten zien hoe ze erover denken. Als er een landelijke actie zou komen, dan doe ik wel mee."