Til over Feyenoord-Vitesse: 'Na mijn goal hadden we misschien nog het gevoel dat we eroverheen gingen'

"Ik denk dat de eerste helft van beide kanten niet heel goed was en de wedstrijd uiteindelijk ook geen winnaar verdiende", sprak Til na afloop van het duel. "Na mijn goal hadden we misschien nog wel het gevoel dat we eroverheen gingen."

Maar zijn goal, die snel viel na de openingstreffer van Loïs Openda, werd dus afgekeurd. "En dan wordt zo'n wedstrijd eigenlijk uitgespeeld", zag Til, die ook vond dat Feyenoord tegen Vitesse 'ontzettend veel kansen' kreeg. "In dat opzicht leek het misschien een beetje op RKC-thuis, dat je in de eindfase ook echt moet strijden om überhaupt een punt te halen. Maar het zat er niet in."

Het schortte volgens Til bij Feyenoord met name aan de eindpass, maar ook de kwaliteit van het druk zetten was onvoldoende. "Ik vond dat dat vandaag een beetje tegenviel. In de tweede helft ging het juist beter. Ik had ook het gevoel dat we toen iets meer grip hadden op de wedstrijd. Maar dan krijg je 'm knullig tegen."

De middenvelder zag Feyenoord vervolgens in dezelfde valkuil lopen als eerder dit seizoen, toen in Arnhem met 2-1 werd verloren. "Dan is het boksen tegen die achterstand en krijg je een beetje wat we in de uitwedstrijd ook hadden: zij gaan - met alle recht - tijdrekken en wij raken gefrustreerd."

Til wilde de nederlaag tegen Vitesse niet wijten aan de gebrekkige voorbereiding. "Elk team heeft daarmee te maken, dus ik denk niet dat je het daaraan kunt blamen. Maar dat het een valse start is, is duidelijk." Op de vraag of Feyenoord na de nederlaag omhoog moet kijken, of naar beneden: "Ik denk dat we er nu precies tussenin zitten en de uitslagen van anderen daarin bepalend zijn."

Bekijk hieronder het hele interview met Guus Til.