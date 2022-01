Slot baalt van nederlaag Feyenoord tegen Vitesse: 'Twee keer verloren door persoonlijke fouten'

Arne Slot zag Feyenoord zaterdagavond in de eerste wedstrijd van het jaar tegen een zeperd aanlopen. De Rotterdammers verloren in de eigen Kuip met 0-1 van Vitesse. Na afloop kwam de trainer van Feyenoord met twee verklaringen voor de nederlaag.

"Ik heb een simpele en een iets langere verklaring", sprak Slot. "Wij hebben nu voor de tweede keer van Vitesse verloren, twee keer nadat we grote persoonlijke fouten maken. En als je een langere verklaring wil, zie je dat we best veel moeite hebben met een tegenstander die met veel mensen laag verdedigd."

Dat was volgens Slot in De Kuip eerder dit seizoen ook het geval tegen RKC en NEC, ploegen die met vijf verdedigers opdraafden. "Dan zijn we afhankelijk van een bevlieging van een individu of eventueel van een standaardsituatie."

Niet goed aan de bal

Dat lukte tegen NEC, maar was tegen RKC en zaterdagavond tegen Vitesse opnieuw teveel gevraagd, constateerde de trainer van de Rotterdammers. Hij zag dat onder meer zijn buitenspelers, Alireza Jahanbakhsh en Reiss Nelson, een ongelukkige wedstrijd speelden. "Maar ik vind het makkelijk om alleen naar de buitenspelers te wijzen, want ik vond dat het hele team niet goed was aan de bal. Vaak zie je dan ook dat de buitenspelers en spits daar dan het meest last van hebben."

Een misverstand tussen Marcus Pedersen en Justin Bijlow werd Feyenoord uiteindelijk fataal. Loïs Openda was de lachende derde en profiteerde. Vooral de doelman zag er niet goed uit. "Ik denk dat hij niet had hoeven komen, maar dat zei hij zelf ook", sprak Slot. "Het is een moment dat dan heel beslissend is, maar ik had in zijn algemeenheid graag gezien dat we vandaag aan de bal beter waren waardoor we niet in die situatie hoeven te komen. Maar dat is niet gelukt."