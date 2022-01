Het weer van vandaag: bewolkt en kans op een regenbuitje

Vandaag is er veel bewolking en kan er lokaal wat lichte regen of een bui vallen. Lokaal kan ergens op de dag ook nog even de zon doorbreken.

De temperatuur komt vanmiddag uit rond de 7 graden en daarmee is het wat zachter dan gisteren. De wind draait geleidelijk naar het westen en neemt toe naar matig boven land tot vrij krachtig aan zee, kracht 4 tot 5. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en blijft het vrijwel overal droog. De minima komen uit rond de 4 graden en er staat nog steeds een matige tot vrij krachtige westenwind.

Morgen krijgen we te maken met een hele aardige dag in de regio. De zon schijnt af en toe en het blijft overal droog. Ook de temperatuur doet er een stapje bovenop met op veel plaatsen 8 of 9 graden en daarmee is het aan de zachte kant voor de tijd van het jaar. De wind waait uit het noordwesten en is mees matig tot vrij krachtig.

Dinsdag kans op mist

Dinsdag wisselen bewolking en af en toe zon elkaar af en blijft het overal droog. Ook is er die dag kans op mist. Op woensdag vallen er een paar buien en is het meest bewolkt. Ook de dagen daarna is er veel bewolking met kleine kans op neerslag.