Gewonde bij steekpartij door relatieruzie in Alblasserdam

In Alblasserdam heeft op de drempel van een woonhuis in de Groen van Prinstererstraat in de nacht van zaterdag op zondag rond 01:00 een steekpartij plaats gevonden. Op de stoep voor de voordeur lag bloed. Het steekwapen, een zakmes, lag er nog toen de politie arriveerde.

Volgens een woordvoerder van de politie was de oorzaak een ruzie in de relationele sfeer. De dader is nog niet opgepakt. Het slachtoffer is volgens de politie licht gewond geraakt.

Getuigen meldden dat de dader op de vlucht geslagen is in een auto nadat omstanders de ruziemakers uit elkaar wilden halen.

Veel omstanders

Op foto's is te zien dat de politie het steekwapen opraapt van de grond en dat er klein plasje bloed ligt. De straat was ter hoogte van het huis waarvoor de steekpartij plaatsvond aan twee kanten afgezet met rood-witte linten. Er waren veel omstanders.