Brandweer redt 13 parkietjes uit brandende flat in Rotterdam-West

De brandweer heeft in het holst van de nacht van zaterdag op zondag 13 parkietjes levend uit een brandende portiekflat in de Hekbootstraat in de Rotterdamse woonwijk Oud-Mathenesse in Delfshaven gered. De brand brak uit in de keuken.

De oorzaak van de keukenbrand is nog niet bekend, volgens een woordvoerder van de brandweer. Een getuige meldt dat er ook een overleden parkiet uit de woning gehaald is.

In de boeien geslagen

De man die in de flat woont en volgens de politie 52 jaar oud is, wilde nadat de brand geblust was steeds weer terug zijn huis in. Volgens de brandweer was hij erg overstuur. Maar vanwege de schade die zijn appartement heeft opgelopen door de brand was dat op dat moment geen optie.

Hij moest eerst naar het ziekenhuis om te beoordelen hoeveel schade de rook aan zijn gezondheid aangericht heeft. Zijn verzet om mee te gaan met de ziekenbroeders van de ambulance was zo hevig dat de politie hem in de boeien moest slaan, aldus de woordvoerder.