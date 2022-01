Politie arresteert 29-jarige Pool met slagaderlijke bloeding na steekpartij in Hellevoetsluis

De politie rukte vannacht uit naar vechtende Polen in Hellevoetsluis | Foto: Politie

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie rond 02:30 bij een huisje in een vakantiepark aan de Parkweg in Hellevoetsluis twee Poolse mannen ingerekend. Ze hadden op elkaar ingestoken. Een van de twee raakte daarbij ernstig gewond.