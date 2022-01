LIVE: Sparta start met Dalmau en Namli in de basis tegen SC Cambuur (0-0)

Younes Namli in het shirt van Sparta | Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink

In Friesland start Sparta met een uitwedstrijd bij SC Cambuur aan 2022. De mannen van trainer Henk Fraser moeten in de tweede seizoenshelft vol aan de bak om handhaving te bewerkstelligen. Rijnmond Sport zit met de neus er bovenop.

Sparta treft met SC Cambuur een verrassende eredivisieploeg. De promovendus staat zevende met 28 punten uit achttien wedstrijden. De Kasteelclub is zestiende en heeft maar dertien punten uit evenveel duels. Sparta heeft in elk geval een appeltje te schillen met SC Cambuur. Eerder dit seizoen kregen de Rotterdammers op eigen veld een 4-0 pak slaag.

Om 14:30 uur begint SC Cambuur-Sparta en Radio Rijnmond Sport is er natuurlijk bij. Sinclair Bischop is de commentator in Friesland. Dennis Kranenburg presenteert de show. Rob Baan analyseert het duel. Radio Rijnmond Sport start om 14:00 uur en duurt tot en met 17:00 uur.

LIVE: SC Cambuur - Sparta 0-0

Opstelling Sparta: Coremans; Masouras, Vriends, Beugelsdijk, Meijers; Mijnans, Abels, Namli, Van Crooij; Thy, Dalmau