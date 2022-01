Sportoverzicht: Lucinda Brand is zeker van eindwinst in de wereldbeker

Lucinda Brand is hier in actie tijdens het NK Veldrijden in Rucphen | Foto: Orange Pictures - Dick Soepenberg

Lucinda Brand heeft dit weekend in het veldrijden de wereldbeker op haar naam geschreven. De Dordtse renster hoefde daarvoor in Flamanville echter niet in actie te komen. Omdat Denise Betsema zondag net als Brand niet koerste in Frankrijk, is Brand op de ranglijst niet meer in te halen.

Brand pakte hiermee voor de tweede keer de eindzege in de wereldbeker. De wereldkampioene verdedigt over twee weken haar regenboogtrui. Het WK wordt dan in Fayetteville in de Verenigde Staten gehouden.

Korfbal League: PKC haalt flink uit

In eigen huis had PKC zaterdag in Groep B van de Korfbal League geen kind aan Oost-Arnhem. De Papendrechters waren met 31-14 veel te sterk voor de puntloze hekkensluiter. Momenteel deelt PKC met DVO de koppositie van de groep met twaalf punten, maar DVO uit Bennekom heeft een duel minder gespeeld.

KCC verloor zaterdag in Groep A van de Korfbal League het thuisduel met AKC Blauw Wit. De Amsterdammers wonnen met 28-21 in Capelle aan den IJssel. Na zeven wedstrijden staat KCC vijfde in de poule met vier punten. Dalto uit Driebergen is in Groep A de hekkensluiter met nul punten.

Eredivisie Vrouwen: Feyenoord vrij en een nipt verlies voor Excelsior

Niet alleen bij de mannen, maar ook bij de vrouwen is de eredivisie dit weekend weer van start gegaan. Feyenoord hoefde nog niet in actie te komen. Dat gold wel voor Excelsior. De Kralingers konden vrijdag in Eindhoven net niet voor een stunt zorgen. PSV was met het minimale verschil te sterk voor de hekkensluiter (1-0).

De eerst volgende wedstrijd van Excelsior duurt echter nog wel even. Pas op vrijdag 4 februari spelen de Kralingse vrouwen weer. VV Alkmaar is dan op eigen veld de tegenstander. Volgende week stuit Feyenoord al op de Alkmaarse dames.

Overige uitslagen:

Basketbal (basketball league dames): Binnenland - Landslake Lions (93-87)

Handbal (eredivisie heren): EHC - Feyenoord Handbal 28-27

Rugby (ereklasse heren): The Hookers - 't Gooi 22-24

Volleybal (eredivisie heren): Sliedrecht Sport - Lycurgus (1-3 in 19-25, 25-17, 21-25 en 19-25)

Volleybal (eredivisie heren): VCN - Orion (0-3 in 15-25, 12-25 en 21-25)

Volleybal (eredivisie dames): Peelpush - VCN (3-2 in 19-25, 25-22, 22-25, 25-23 en 16-14)

Waterpolo (eredivisie heren): SVH - ZV De Haan 7-19