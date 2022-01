Sparta pakt een punt bij SC Cambuur ondanks grote blunder van doelman Tim Coremans

De Rotterdammers begonnen scherp aan het duel. Vooral de aanvallers Adrián Dalmau en Lennart Thy konden elkaar goed vinden. Eerst gaf de Duitser aan de linkerkant de bal voor, die de Spanjaard net niet binnen kon tikken. Enkele sconden later kreeg Dalmau wederom op aangeven van Thy de bal. Toen pareerde SC Cambuur-keeper Sonny Stevens het schot van de nieuwe aanvaller van Sparta. Na bijna een kwartier spelen toonde een andere nieuweling van de Kasteelclub zich in aanvallend opzicht. Stevens pareerde met moeite een harde knal van Younes Namli.

In de beginfase had Sparta het betere van het spel. SC Cambuur creëerde toen nauwelijks kansen. Zo stichtten Robin Maulun, Patrick Joosten (oud-Spartaan) en Jamie Jacobs gevaar met schoten. Aan de andere kant bleef de combinatie Dalmau-Thy prima functioneren. Deze keer trapte de Duitse spits op aangeven van de Spaanse spits. Stevens pakte dat schot van Thy in de korte hoek. Enkele minuten later was Stevens weer Thy de baas met een prima redding op de kopbal van de Duitser.

Toch kwam SC Cambuur op voorsprong. Daar moest de ploeg uit Leeuwarden vooral Sparta-doelman Coremans dankbaar voor zijn. De keeper van de Rotterdammers liet namelijk een ongevaarlijke voorzet van Joosten knullig los, waarna de bal in eigen doel stuiterde (1-0). Vlak voor de rust verzaakte Joosten voor de thuisploeg het tweede doelpunt van de middag te maken. Zijn poging ging namelijk naast.

Een minder vermakelijke tweede helft

Na de rust duurde het even totdat er leven in de brouwerij kwam. Pas na het uur werd de eerste kans van de tweede helft genoteerd. Nick Doodeman sprintte er aan de rechterkant vandoor, maar zijn schot ging voorlangs het doel van Sparta.

De bezoekers vonden pas rond de zeventigste minuut enigszins het aanvalsinstinct. De speldenprikjes van Sparta werden echter niet tot doelpunt gepromoveerd. In de 77e minuut was het wel raak voor de Rotterdammers. Op aangeven van invaller Laurent Jans schoot Dalmau tijdens zijn debuut voor Sparta de gelijkmaker op het scorebord (1-1).

Luister hier de 1-1 van Adrián Dalmau terug bij SC Cambuur-Sparta. De tekst gaat verder onder het fragment:

Na de gelijkmaker kreeg SC Cambuur via Michael Breij nog wel een goede kans. Zijn moeilijke schot, dat op het kunstgras stuiterde, werd gepakt door Sparta-doelman Coremans. In de blessuretijd haalden de Rotterdammers opgelucht adem toen invaller Emanuel Emegha een kopbal van Roberts Uldrikis van de lijn haalde. Uiteindelijk moesten beide ploegen dus genoegen nemen met een punt in het eerste duel van het nieuwe kalenderjaar.

SC Cambuur - Sparta 1-1 (1-0)

33' 1-0 Tim Coremans (eigen doelpunt)

77' 1-1 Adrián Dalmau

Opstelling Sparta: Coremans; Masouras (46' Jans), Vriends, Beugelsdijk, Meijers; Mijnans, Abels, Namli (73' Smeets), Van Crooij; Thy (90+1' Emegha), Dalmau