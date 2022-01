Verdachte aangehouden voor doodsteken Lorenzo (22) in Rotterdam-West

De politie heeft een 32-jarige inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht is aangehouden voor de dodelijke steekpartij in de Zoutziedersstraat in Rotterdam-West. Woensdagavond overleed daar de 22-jarige Lorenzo, nadat hij bij een worsteling was gestoken.

Een woordvoerder van de politie kan niet bevestigen of de aangehouden man ook de persoon is die de familie van het slachtoffer op het oog had. Vrijdag vertelden de vader en een oom dat zij een vermoeden hadden wie verantwoordelijk is voor de fatale steekpartij.

In de Zoutziedersstraat vond een worsteling tussen de dader en het slachtoffer plaats. Daarna werd Lorenzo gestoken. Al snel leek het erop dat de dader in een auto was gevlucht. De politie zoekt nog altijd meer getuigen. Het huis van de verdachte is doorzocht.

De aanleiding voor de worsteling en steekpartij is nog onduidelijk.