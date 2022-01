Robert Simons kopman van Leefbaar Rotterdam tijdens verkiezingen

Robert Simons is de nieuwe lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Hij is de opvolger van Joost Eerdmans, die tussentijds met JA21 de landelijke politiek instapte. Eerdmans is nog wel lijstduwer.

"We gaan met volle kracht vooruit om er in maart een succes van te maken", reageerde Simons (59) na zijn uitverkiezing door de leden. Volgens hem is de kieslijst die aan de leden werd voorgelegd in dezelfde vorm aanvaard. "Een evenwichtige lijst met mensen met kennis van zaken op diverse terreinen. Ook hebben we gekeken naar de verdeling van kandidaten over de diverse wijken."

Ingrid Coenradie is de hoogste nieuwkomer op plaats 2. Zij werkt bij een arbodienst. Tanya Hoogerwerf mag als derde raadslid in de geschiedenis van Leefbaar Rotterdam (sinds 2002) voor een derde opeenvolgende termijn gaan. Ronald Buijt en Michel van Elck gingen haar voor. Als Simons wordt gekozen, wordt het zijn vierde termijn, verdeeld over twee perioden. Hij zat tussen 2014 en 2018 niet in de raad.

De oude getrouwen Sörensen, Eerdmans en Buijt treden op als lijstduwers op de lijst van vijftig kandidaten. Leefbaar Rotterdam is met elf zetels veruit de grootste partij in Rotterdamse gemeenteraad.