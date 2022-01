Henk Fraser is teleurgesteld na SC Cambuur-Sparta: 'Maar ik vind veerkracht iets heel belangrijks'

De oefenmeester van de Rotterdammers vond dat Sparta behoorlijk aan de wedstrijd bij SC Cambuur begon. Zo zag hij dat zijn ploeg al snel twee aardige kansen creëerde. Uiteindelijk kwam zijn team toch op achterstand door een blunder van keeper Tim Coremans. "Het is voor ons allemaal vervelend, maar zeker voor hem", vindt Fraser.

Ondanks de flater van Coremans sleepte Sparta nog een gelijkspel uit het vuur in Friesland. "De mogelijkheden die je krijgt en de foutjes die je maakt, die moeten gewoon beter om een resultaat te halen", maakt Fraser duidelijk. "Sparta heeft verkracht getoond. De ploeg is bereid en kan gedisciplineerd spelen. We hebben wat toegevoegde waarde erbij gekregen. Wat dat betreft is er een goed gevoel."

Kijk hieronder naar het interview met Sparta-trainer Henk Fraser na het gelijkspel bij SC Cambuur. De tekst gaat verder onder de video:

Fraser ziet desondanks graag zijn team nog versterkt worden. Zo is Sparta hard bezig om Arno Verschueren van Lommel SK te halen, maar de Belgische middenvelder is nog altijd geen Spartaan. De trainer van de Rotterdammers hoopt dat zijn ploeg snel nieuwe spelers mag verwelkomen.

Sparta moet hier en daar punten gaan halen, benadrukt Fraser. "Het liefst winstpartijen. Wat dat betreft blijft het een beetje teleurstellend. Maar ik sluit mijn ogen zeker niet voor de andere kant: veerkracht vind ik iets heel belangrijks. Dat je altijd maar blijft gaan, ook al is het maar voor een punt."